Alcune bugie sul sesso

editato in: da

Quando si parla di sesso, spesso le persone tendono a raccontare bugie, per varie motivazioni. Mentire potrebbe essere un modo per non ferire i sentimenti del partner sessuale oppure per rendere la propria vita intima più interessante e stimolante agli occhi delle altre persone. Quali sono le bugie che si dicono più spesso a proposito del sesso?

Una delle bugie più diffuse riguardo al sesso riguarda l’affiatamento in una coppia. Col passare del tempo, è normale che una coppia non viva le situazioni sessuali con l’eccitazione che era presente all’inizio della relazione. La novità, infatti, è una componente essenziale della passione. Molte persone, per non ferire i sentimenti del proprio partner, affermano che il sesso continui a essere eccitante come lo è sempre stato.

Soprattutto le donne mentono sull’orgasmo. L’orgasmo femminile, come risaputo, è più difficile da raggiungere rispetto a quello femminile. Molte donne mentono a questo proposito per non ferire l’orgoglio del partner o per convincersi che i propri rapporti sessuali siano sempre soddisfacenti secondo le proprie aspettative. È anche improbabile che la coppia abbia un orgasmo in contemporanea, come spesso si dice per persuadersi di una perfetta intesa a letto.

Un argomento per certi versi tabù è quello della masturbazione. Specialmente le donne mentono a questo proposito, ma sembra che anche la percentuale maschile che si vergogna di masturbarsi stia aumentando. Secondo alcune inchieste, infatti, anni fa gli uomini che dichiaravano di masturbarsi regolarmente erano in numero più elevato. Ciò implica anche l’utilizzo di giocattoli sessuali, come vibratori, utili per l’ autoerotismo.

Per rassicurare il proprio compagno, o la propria compagna, si racconta la bugia di non aver parlato con nessuno della propria vita sessuale. Potrebbe essere imbarazzante scoprire che una terza persona conosce dettagli delicati sul proprio conto, quindi a volte si preferisce tacere. Ma la maggior parte delle persone sente il bisogno di confidarsi con qualcuno circa la sua sessualità, come dimostrano alcuni sondaggi.

Immagini: Depositphotos

Sesso e psiche