Milanese di nascita, ligure di adozione, ha vissuto negli USA. Scrive di salute, benessere e scienza. Nel tempo libero ama correre, nuotare, leggere e viaggiare

iStock.it Gli 8 consigli per un Natale sicuro per bambini e genitori

Il benessere prima di tutto, perché genitori e bambini possano trascorrere le feste di Natale in modo sereno. È l’obiettivo del progetto “Le buone abitudini”, frutto della collaborazione tra Società Italiana di Pediatria, Assonidi, Arkè OdV – Un Dentista per Amico e Acamar Films, la casa di produzione della celebre serie animata Bing.

Il risultato è un vero e proprio vademecum pratico, con consigli che consentano alle famiglie di rendere il periodo natalizio un momento magico. Si va dai suggerimenti per vivere l’attesa senza ansie, alle indicazioni su come gestire la nanna in giorni nei quali gli orari e la routine cambiano inevitabilmente. Non vanno dimenticate, poi, le raccomandazioni per scegliere i giocattoli giusti, evitare traumi sulla neve o problemi di carie ai denti.

Vivere la magia dell’attesa

L’arrivo del Natale e con esso l’aspettativa di momenti di festa, gioia in famiglia, ma anche doni (magari portati da Babbo Natale) o raccoglimento davanti al presepe sono passaggi importanti nella vita dei bambini e dei loro genitori. A volte il rischio può essere di caricarli di tante e tali emozioni, fino a sfociare in vero e proprio stress.

Per evitare una situazione di questo tipo gli esperti del progetto “Le buone abitudini”, consigliano di “valorizzare l’attesa“. “Il periodo che precede il Natale può portare nei bambini un eccessivo carico emotivo (l’arrivo dei regali e di Babbo Natale, luci e atmosfere magiche) che può anche tradursi in ansia e stress. È importante accompagnarli con un percorso di avvicinamento fatto di passaggi intermedi che portano a un giorno così importante ed emozionante (perfetto, ad esempio, il calendario dell’avvento)”, spiegano gli esperti.

Dolci sì, ma con attenzione

Una delle caratteristiche del Natale e delle feste che ne seguono è la presenza di tavole imbandite e ricche anche di dolci, che tradizionalmente possono essere dannosi per la salute orale se non accompagnati da sane pratiche.

Per questo i creatori del progetto, tra i quali pediatri ma anche dentisti, consigliano: “Intelligenza e moderazione! Anziché mangiare dolci come spuntino continuo, è opportuno limitare il consumo solamente durante le feste principali e bisogna sempre mangiarli con moderazione per scongiurare sovrappeso e obesità. Ricordarsi di lavare bene i denti subito dopo e, se proprio non si potesse, di sciacquare almeno la bocca con l’acqua”.

Attività fisica: stare all’aria aperta

Essere in vacanza per molti significa anche avere più tempo libero, che può essere dedicato ad attività all’aria aperta. “Durante le festività natalizie i bambini sospendono anche le loro attività sportive e questo avviene proprio in concomitanza con un’alimentazione più ricca di zuccheri e grassi.

È bene, allora, stimolare l’attività fisica, magari proponendo lunghe passeggiate all’aria aperta. L’esposizione alla natura favorisce lo sviluppo cognitivo e stimola l’intelligenza. Naturalmente, è bene vestire il bambino a strati per alleggerirlo quando è in movimento e facilitarne l’attività all’aperto”, suggeriscono ancora gli esperti.

L’inverno significa anche neve, ma con attenzione

Un po’ di riguardo occorre anche nel caso in cui si possa trascorrere qualche giorno in montagna, in particolare sulla neve. Per questo uno dei consigli del vademecum è di prestare la giusta attenzione alle attività su piste da sci o in slittino.

“Nel periodo di Natale si riscontrano molti più accessi al pronto soccorso per traumi causati da sport sulla neve, come lo sci, o da cadute sul ghiaccio. Le acquisizioni motorie non sono uguali per tutti, si deve rispettare ogni bambino accompagnandolo nei giusti movimenti”, questa è la raccomandazione, alla luce del fatto che a ogni età dei bambini può corrispondere un’attività ritenuta più adatta o da svolgere in modalità differenti, a seconda delle abilità specifiche.

L’igiene orale, anche in vacanza

Se il consumo di dolci, come indicato, aumenta durante il periodo natalizio, con esse cresce il rischio di trascurare una corretta igiene orale, ma gli esperti ricordano: “Lo spazzolino non va in vacanza! Durante le vacanze natalizie i ritmi cambiano, ma le buone abitudini non devono essere dimenticate. Se perfino Babbo Natale riesce a lavarsi i denti dopo ogni scorpacciata di biscotti lasciati dai bambini, allora anche i più piccoli possono farlo senza scuse. Lavarsi i denti almeno due volte al giorno è d’obbligo anche durante le feste!”

Divertirsi e anche riposarsi

Se le vacanze sono sinonimo di feste e divertimento, non va dimenticato che è importante anche approfittare dei giorni di chiusura delle scuole (e degli uffici, per i genitori) per riposarsi, soprattutto se la routine viene meno e con essa il giusto quantitativo di ore di sonno.

“Anche durante i periodi più movimentati, è importante non scombussolare troppo gli orari abituali e rispettare il più possibile i tempi del sonno. Meglio non posticipare troppo la nanna: piuttosto, concentrare le attività durante il giorno e adattare gli impegni degli adulti alle abitudini del bambino”, si raccomanda alle famiglie.

Giocattoli divertenti, ma sicuri

L’apertura dei regali è uno dei momenti più attesi da più piccoli, ma anche i giocattoli – ossia i doni più desiderati – vanno scelti con cura, affinché non diventino una fonte di pericolo per i bambini. “I giochi devono essere adatti all’età del bambino, così da evitare rischi come l’ingestione o l’inalazione di pezzi troppo piccoli – si sottolinea – Da escludere i prodotti inferiori ai 3,5 cm, quelli appuntiti, taglienti o collegabili alla corrente elettrica.

Se in casa ci sono fratelli di età diversa, è bene controllare che i giochi del più grande non finiscano nelle mani del piccolo. Verificare la presenza del marchio CE, che certifica sicurezza e qualità nella produzione”.

Anche l’albero di Natale deve essere sicuro

Non solo i regali vanno scelti con un’attenzione particolare alla sicurezza: “L’estetica è importante, ma prima di tutto l’albero deve essere sicuro e a prova di bambino. Evitare decorazioni di dimensioni ridotte che potrebbero essere ingerite o inalate, e assicurarsi che tutte le palline e il puntale siano ben fissati per evitare incidenti. Meglio prevenire che correre ai ripari!”, consigliano gli esperti, che oltre a essere pediatri, psicologi, educatori e dentisti, si sono avvalsi di Bing come ambasciatore, in quanto personaggio tra i più amati dai bambini.