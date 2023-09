Come pulire i giocattoli dei bambini

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Appena diventi genitore ti rendi conto che i piccini sono fonte di continuo disordine. Rompere gli schemi e creare caos è qualcosa che loro sanno fare in maniera naturale fin dai primi giorni di vita. Distruggere il pannolino mentre dormono come angioletti, trasformare il momento della pappa in una zona di guerra mentre ridono beatamente, lanciare ciucci dal passeggino e trascinare per terra il peluche preferito: queste sono solo alcune delle situazioni che sicuramente ti suonano familiari.

In questo panorama che a fine giornata ti vede ridotta a uno straccio, non deve però entrare la preoccupazione per la pulizia dei giochi dei bambini. Sapere come pulire i giochi dei neonati e dei piccini che cominciano a sgambettare è fondamentale. Eliminare germi e batteri serve a mantenere sano il tuo bambino e quindi tranquillizza anche te. In questo articolo scopriamo come fare pulizia di giocattoli e accessori dei piccoli, con quale frequenza e con un occhio di riguardo all’ambiente. Ecco tanti consigli utili per imparare come pulire i giocattoli per bambini con facilità, in modo efficace e senza stress.

Ogni quanto pulire i giocattoli per bambini

I giocattoli dei tuoi bambini si spostano, viaggiano dalla macchina al passeggino, dalla bocca alle diverse superfici che non sempre risultano perfettamente igienizzate. Non c’è da sorprendersi che siano oggetti carichi di germi e sporcizia. La domanda che ti poni dopo avere raccolto per la quinta volta il ciuccio o il peluche volato a terra, è legittima: ogni quanto bisogna pulire i giocattoli per bambini?

Passare la giornata a pulire i giochi dei bambini non è qualcosa che sogni di aggiungere alla tua lunga lista di cose da fare. Ma puoi organizzarti per farlo nei modi e nei tempi giusti.

In linea di massima, una volta alla settimana puoi lavare i giocattoli con cui il bimbo gioca ogni giorno. A meno che in casa non ci sia un ammalato o che il bambino abbia interagito con persone estranee alla famiglia, non è necessario igienizzare i giocattoli ogni sera. Basta una pulizia accurata settimanale con acqua e sapone: la prima linea di difesa per mantenere sicuri i giocattoli dei tuoi bambini.

Ma vediamo nel dettaglio cosa e come pulire i giochi di neonati e bambini.

I giocattoli di plastica e quelli da bagno sono i meno delicati: puoi pulirli e igienizzarli una volta alla settimana.

I pupazzi di peluche di solito si possono mettere in lavatrice: lavali una volta alla settimana o due volte al mese, in base alla frequenza di utilizzo.

I giocattoli elettronici vanno puliti a mano: disinfettali una volta alla settimana e dopo ogni utilizzo se il piccolo è malato.

La pulizia di tutti quei giochi che hanno maggiori probabilità di essere messi in bocca dai neonati e lasciati cadere necessita invece di una maggiore frequenza, anche ogni giorno.

Come pulire i giocattoli del bagnetto e i giochi di plastica

Anche se anelli di plastica e di gomma, paperelle, dinosauri, mattoncini, giostrine e girandole vanno lavati spesso, la buona notizia è che di solito si possono pulire nel cestello superiore della lavastoviglie. Puoi mettere i giocattoli piccoli nel sacchetto di rete, come quelli per la biancheria intima, così da evitare che siano spinti ovunque dal forte getto di acqua e puoi sistemare gli altri tra i denti della rastrelliera. Seleziona un ciclo di lavaggio eco oppure igienizzante e controlla che gli oggetti siano perfettamente asciutti prima di darli ai bambini.

Fai attenzione ai giocattoli con i fori sul fondo, soprattutto se sono quelli da bagno, perché se l’acqua rimane intrappolata all’interno cresce la muffa. Se quindi usi giocattoli cavi o con i buchi per il bagnetto, come le tradizionali papere di gomma, strizza con forza tutta l’acqua e fai asciugare all’aria dopo ogni bagno. Butta via il giocattolo se ti accorgi della muffa al suo interno o se ne esce quando lo schiacci.

In alternativa alla lavastoviglie c’è il vecchio metodo dell’ebollizione. Il modo semplice ma efficace per pulire e disinfettare i giocattoli di plastica dura è farli bollire sul fornello in una pentola piena di acqua. Però solo se l’etichetta lo permette.

La pulizia dei giochi in lavatrice

Prima di mettere un giocattolo in lavatrice, devi controllare che colori e finiture dei tessuti siano in grado di resistere all’acqua, alla temperatura e alla centrifuga. Ci sono giocattoli, come certi peluche delicati che tollerano solo il lavaggio a mano, altri invece possono essere lavati e asciugati nella lavatrice. Una buona idea è controllare sempre sull’etichetta i consigli del produttore su come pulire i giochi dei neonati e dei bambini, possibilmente prima di scegliere i giocattoli da comprare.

La prima cosa da fare quando vuoi lavare peluche e libri di stoffa in lavatrice è metterli dentro una federa da annodare nella parte superiore. Seleziona un ciclo di lavaggio delicato e una centrifuga lenta. Puoi asciugare i giochi nella asciugatrice (sempre dentro la federa) a bassa temperatura, anche se l’ideale è farli asciugare all’aria aperta. Puoi velocizzare l’operazione aiutandoti con l’aria calda del phon: prima usa una temperatura bassa, poi quando il grosso dell’umidità è svanito puoi passare a una temperatura media che ti aiuterà a gonfiare il pelo del pupazzo.

Fai attenzione a togliere eventuali batterie e parti metalliche prima di mettere il giocattolo in lavatrice. Ripara eventuali strappi, cuci i bottoni e le decorazioni allentati prima di effettuare la pulizia dei giochi.

Come lavare a mano peluche e giochi di stoffa dei neonati

Oltre a ospitare lo sporco e la polvere visibili, i giocattoli dei bambini possono diventare la casa di germi, allergeni e addirittura muffe che rilasciano le loro spore nocive. Ma non tutti si possono lavare e igienizzare nello stesso modo. Però, anche davanti al peluche più delicato che non puoi mettere in lavatrice, devi essere determinata. Ecco come lavare a mano i peluche dei bambini.

Riempi una bacinella di acqua calda e sapone neutro, immergi un panno e passalo sopra il peluche da pulire.

Risciacqua il giocattolo di stoffa con un panno immerso in acqua pulita e ben strizzato.

Lascia asciugare all’aria o velocizza l’operazione con un asciugacapelli.

Ultimo step: per eliminare batteri, acari e altri allergeni dai peluche senza lavarli, puoi vaporizzare un detergente igienizzante e poi con l’accessorio dell’aspirapolvere aspirare con cura il giocattolo.

Come pulire i giochi elettronici dei bambini

Quando ti dedichi alla pulizia dei giochi dei bambini, ci sono anche i giocattoli elettronici che, esattamente come i telecomandi dei televisori, vanno puliti con pazienza solo in superficie. Innanzitutto, devi rimuovere le batterie o scollegare il gioco dalla corrente prima di fare pulizia. Poi, con un panno insaponato e ben strizzato, elimina polvere e sporco dalla superficie. Dovrai insistere soprattutto nelle zone che si toccano più spesso, quindi attorno a pulsanti e fessure, facendo molta attenzione a non lasciare penetrare nessun tipo di liquidi, né acqua né detergenti. Se vuoi uccidere batteri e virus, passa anche una salvietta disinfettante lasciando che agisca per alcuni minuti prima di risciacquare con un panno bagnato e strizzato, così che i bambini quando giocano possano anche appoggiarvi la bocca senza problemi.

Come pulire il ciuccio dei neonati

Infine, parliamo del ciuccio o succhiotto. Visto che è l’oggetto che più spesso cade dalla bocca, direi che possiamo considerare la sua igiene importante almeno quanto la pulizia dei giochi dei bambini. Se finisce sulle lenzuola nella culla, basta sciacquarlo per evitare che ci siano pelucchi, ma se cade per terra bisogna sterilizzarlo con acqua bollente. Cosa che va comunque fatta ogni giorno.

Uno studio svedese diffuso anni fa, segnalava la possibilità che pulire il ciuccio con la saliva della mamma fosse benefico per il sistema immunitario del bebè. Una tesi che è piaciuta subito a molte mamme che l’hanno messa in pratica per ovviare al problema di ciucci che cadono a terra quando si è a passeggio. In realtà, molti pediatri sconsigliano questa scelta perché passare il ciuccio dalla bocca di un adulto a quella di un bambino facilita la trasmissione di virus e batteri che possono portare tosse, influenza e anche herpes. Insomma, forse è meglio ricorrere ai metodi tradizionali e cercare di togliere l’abitudine al succhiotto quando il piccolo arriva al primo anno di vita, perché può danneggiare il palato.

Lavarsi le mani prima di usare i giochi pulizia

La regolare pulizia dei giochi dei bambini è necessaria, ma non sottovalutare l’importanza di lavare spesso le mani con acqua e sapone, le tue e quelle dei tuoi piccoli. Le mani ben lavate non diffondono germi sui giocattoli puliti e proteggono da quelli già presenti sui giochi. Ecco perché è importante farlo prima e dopo aver maneggiato i giocattoli utilizzati anche da altre persone. Non puoi nemmeno immaginare quante malattie si evitano di diffondere con un lavaggio accurato con acqua calda e sapone per almeno 20 secondi.

Se non hai accesso all’acqua perché sei in giro, con le salviette detergenti apposite puoi pulire le mani dei tuoi bambini. Ma sono utilissime anche quando non sai come pulire i giochi dei neonati che piangono.

Come pulire i giochi: occhio agli errori

Spesso succede di confondere le informazioni e di commettere errori in buona fede. Per esempio, capita di sentire mamme che pensano di disinfettare i giocattoli con l’aceto. In realtà, l’aceto è una sostanza che si può usare nelle pulizie domestiche per sgrassare e per rimuovere i depositi di calcare. Certo, può neutralizzare alcuni germi, tuttavia la sua azione non è in grado di avere effetti igienizzanti.

Al contrario, pulire i giochi con soluzioni a base di candeggina potrebbe sembrarti molto efficace per uccidere i germi, però è potenzialmente dannoso, visto che la candeggina è tossica se ingerita.

Molto meglio lavare i giocattoli in acqua calda e sapone neutro oppure utilizzare il pulitore a vapore. Con un pulitore a vapore puoi fare pulizia di tutti i giochi, passeggino e carrozzina compresi: rimuovi sporco, macchie, batteri e intanto disinfetti, senza usare prodotti detergenti nocivi.