Moranduzzo dal 1946 Statue Presepe: artigianalità e Made in Italy

Le statue del Presepe non sono semplici oggetti: se scelti bene possono trasformarsi in capolavori artistici. Lo sa bene l’azienda Moranduzzo che da anni realizza delle statuine straordinarie, risultato di lunghi studi.

Era il 1223 quando, di ritorno da un viaggio in Terra Santa, San Francesco d’Assisi decise di mettere in scena l’avvenimento della Natività nel paese di Greccio che ricordava molto Betlemme. Da allora questa usanza si è diffusa nel mondo cristiano, rendendo il Presepe un simbolo indiscusso del Natale, della religiosità e dell’amore per la famiglia.

Fare il Presepe dunque significa ricostruire in miniatura scene e paesaggi che hanno segnato l’intera umanità. Per farlo è importante scegliere e selezionare le statuine giuste. Quelle di Moranduzzo nascono dalla ricerca, dal sapere artigiano e dalla sinergia con la famiglia Landi che ha fatto dell’artigianalità e dello studio dell’arte sacra una missione.

Storia

Una famiglia, l’amore per l’artigianalità e la magia di Natale nel cuore. L’azienda Moranduzzo nasce nel 1946 a Firenze e da anni ormai porta alto il nome del Made in Italy nel mondo grazie a statue del presepe straordinarie. Dai primi lavori del creatore Dario Moranduzzo a oggi molte cose sono cambiate, ma la passione per questo lavoro è rimasta immutata.

Un successo arrivato anche grazie alla sinergia, nata nel 1982, con la famiglia Landi. L’incontro con questi grandi artisti e scultori, esperti di arte sacra, ha portato alla realizzazione di statuine per il Presepe che non hanno eguali e che da anni emozionano e fanno sognare tantissime persone.

Come nascono le statuine presepe collezione Landi

Passione, conoscenza e artigianalità di alto livello: c’è tutto questo e molto altro nelle statuine presepe collezione Landi, capolavori d’arte frutto di una grande sapienza Made in Italy. Il presepe Moranduzzo infatti è realizzato totalmente in Italia e nasce dal sapiente lavoro di Marco Landi, studioso di arte sacra e grande scultore. È lui a realizzare i modelli delle statue necessari per ideare gli stampi in ghisa del presepe. Ogni singolo modello viene curato nei minimi dettagli e studiato con amore, per questo è protetto da copyright e depositato presso l’Accademia delle Belle Arti. Una conferma in più della qualità e del prestigio delle statuine di questo presepe. Che sia in resina o in PVC ogni esemplare conserva un fascino ineguagliabile e tutta la magia e il mistero della Natività.

Le tipologie di produzione

Quali sono le tipologie di produzione? Ogni anno vengono prodotte da Moranduzzo un numero limitato di statue in resina. Frutto di una lavorazione complessa, sono un prodotto d’eccellenza, unico. Si ottengono a partire dalla resina, creata con una ricetta del talentuoso scultore Martino Landi e perfetta per esaltare i dettagli e i particolari delle vesti e dei volti dei personaggi. Gli stampi usati sono in silicone e il processo di stampaggio viene realizzato per colatura. Ogni statua viene pitturata a mano con maestria e confezionata seguendo rigidi standard che derivano da oltre trent’anni di esperienza nel settore.

Accanto alle statue in resina troviamo le statuette del presepe in PVC, create con lo stampaggio a iniezione da un granulo vergine di PVC che viene fuso in uno stampo in ghisa. Ogni pezzo viene poi pitturato e sottoposto a patinatura per risaltare le ombreggiature. Nulla viene lasciato al caso e anche il confezionamento è eccellente.

Le nostre collezioni disponibili su moranduzzo.com

Il presepe per Moranduzzo è una tradizione insostituibile e un capolavoro che va curato in ogni aspetto. Le statuine e le collezioni disponibili sul sito sono numerose e tutte splendide per dare prestigio al proprio presepe. Troviamo, ad esempio, la statuina della Madonna in PVC con altezza cm 12. Si tratta di un prodotto dipinto a mano, realizzato da uno stampo dello scultore Martino Landi, creato in Italia e protetto da Copyright. Imperdibile pure il set dei tre Re Magi (altezza 12 cm), quello con sei pastori (disponibile in due versioni) e quello dei soggetti napoletani o dei mestieri. Le collezioni disponibili su Moranduzzo sono così tante che è difficile raccontarle tutte e sfogliando il catalogo ve ne innamorerete.