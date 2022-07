Melanoma, come evitare il rischio con la corretta esposizione al sole

Fonte: 123RF Come esporsi correttamente al sole

Diversi studi scientifici moderni confermano il legame esistente tra esposizione non protetta ai raggi solari e rischio di melanoma e che il rischio è maggiore se le scottature sono avvenute durante l’infanzia. Inoltre, il pericolo aumenta con il numero di scottature avvenute nel corso della vita.

Esposizione al sole: come proteggersi

Ed è proprio per mettere in luce i rischi legati a questa tematica così sottovalutata che nasce l’impegno di NIVEA SUN – storico Brand del Gruppo Beiersdorf, che da sempre si prende cura della pelle di milioni di consumatori in tutto il mondo attraverso prodotti di qualità e dalle formulazioni certificate e sicure – e Croce Rossa Italiana: partner d’eccellenza con cui, ancora una volta, l’Azienda ha scelto di collaborare per dare il via ad una campagna di sensibilizzazione atta ad informare ed educare il pubblico ad una corretta esposizione solare.

Il progetto, partito nel 2019 e giunto ormai al suo IV° anno di vita, nasce infatti dal forte desiderio di NIVEA SUN e Croce Rossa Italiana di aumentare la consapevolezza sui rischi per la salute dovuti all’esposizione ai raggi UV e prevenire le malattie della pelle. La campagna non si rivolge solo ad un pubblico adulto ma anche e soprattutto ai più piccoli per abituarli, sin dalla tenera età, a mantenere uno stile di vita sano e utilizzare creme solari protettive a elevato potere schermante: primo passo questo, per prevenire le scottature, proteggere la pelle e ridurre il rischio di malattie.

Contro le malattie della pelle: la campagna di sensibilizzazione

L’iniziativa prevede in concreto l’organizzazione di eventi didattici all’interno dei campi estivi della Croce Rossa Italiana e un presidio del territorio attraverso un Ambulatorio Dermatologico in tour che toccherà 6 località Italiane in cui – oltre a beneficiare di materiale informativo e sampling di prodotto – sarà possibile effettuare screening della pelle gratuiti.

Ma non è tutto, la campagna prevede l’ingaggio dei più giovani attraverso il presidio di 6 centri estivi italiani che coinvolgeranno oltre 200 partecipanti tra gli 8 e 13 anni. Qui, gruppi di giovani volontari della Croce Rossa formati sull’argomento saranno presenti per educare i bambini ad una corretta esposizione al sole, avvalendosi di un kit di benvenuto e giochi educativi.

“Da oltre 130 anni grazie a NIVEA, cuore pulsante di Beiersdorf, siamo pionieri nella ricerca e nello sviluppo di prodotti per la cura della pelle e ci impegniamo quotidianamente per accompagnare i nostri consumatori in tutte le fasi della loro vita. Dalla giovane età fino a quella più adulta. Ascoltando i loro bisogni, offrendo soluzioni sempre più di qualità e dalle formulazioni sicure e – soprattutto – educandoli ad una corretta routine per prendersi cura della propria pelle” – afferma Andrea Mondoni, General Manager Southern Europe di Beiersdorf – “Siamo davvero felici e orgogliosi di collaborare per il IV° anno consecutivo con un partner d’eccellenza come Croce Rossa Italiana e contribuire, attraverso iniziative e gesti concreti sul territorio italiano, a sensibilizzare il pubblico sui rischi per la salute legati ad una non corretta esposizione solare. Una problematica spesso sottovalutata proprio a causa della scarsa conoscenza del rischio”.

“Croce Rossa Italiana, grazie alla costante attività dei Volontari, rinnova il suo impegno per la diffusione della cultura della prevenzione e la promozione della salute e dei corretti stili di vita, confermandosi in prima linea in una campagna di sensibilizzazione finalizzata a ridurre il rischio di scottature e, soprattutto, di melanoma – dichiara Matteo Camporeale, Vicepresidente CRI e Rappresentante Nazionale dei Giovani –.

Una iniziativa rivolta tanto ai giovani quanto agli adulti, che consentirà loro di essere informati sulle pratiche di una corretta esposizione e sui danni alla pelle causati dai raggi UV ma anche di effettuare screening gratuiti della pelle presso l’Ambulatorio Dermatologico della CRI. La vicinanza di un partner come NIVEA è per noi fondamentale in questo percorso che ha come obiettivo promuovere comportamenti consapevoli nei confronti dell’esposizione solare ed educare al benessere intere generazioni”.