Come prevenire i problemi cardiovascolari

Fonte: 123RF Consigli per aiutare a prevenire i problemi cardiovascolari

La lotta ai problemi cardiovascolari, pur essendo una sfida significativa per la sanità pubblica in Italia, può essere affrontata efficacemente attraverso una serie di misure preventive. Eseguire regolarmente attività fisica moderata, evitare il fumo di sigaretta e seguire un’alimentazione controllata sono solo alcune delle strategie chiave. Adottare uno stile di vita sano, infatti, gioca un ruolo cruciale nel proteggere la salute del cuore e ridurre il rischio di patologie gravi come l’infarto miocardico e le aritmie cardiache. Per rinforzare la salute cardiovascolare, è inoltre consigliato monitorare periodicamente la pressione arteriosa, mantenere un peso corporeo ottimale, moderare il consumo di alcol, e gestire lo stress attraverso tecniche di rilassamento e un sonno di qualità.

Bisogna ricordare che si stima che circa l’80% delle malattie cardiovascolari, comprese le malattie cardiache e l’ictus, siano prevenibili (World Heart Federation). La corretta prevenzione non avrebbe dunque solo un impatto a livello individuale, rendendo migliore la vita del paziente, ma anche a livello di salute pubblica, rappresentando un grande risparmio per i sistemi sanitari (specialmente quelli pubblici come in Italia).

Fare prevenzione: attenzione alla dieta

Per diminuire il rischio di incorrere in problemi cardiovascolari è essenziale innanzitutto tenere sotto controllo eventuali fattori di rischio, come pressione alta, ipercolesterolemia, fumo, sovrappeso, diabete e così via. Da dove cominciare? Innanzitutto prestando attenzione alla propria alimentazione.

L’ideale è non mangiare troppo, per limitare l’introito calorico, e seguire la dieta mediterranea, considerata uno dei regimi alimentari migliori al mondo. Via libera, dunque, a frutta e verdura, cereali (prediligendo quelli integrali), legumi, olio extravergine di oliva, pesce (in particolare quello azzurro).

Per quanto riguarda le proteine, occorre limitare il consumo delle carni, specialmente quelle rosse, che nascondono parecchie insidie. Attenzione anche agli alcolici, al sale, agli insaccati e ai grassi insaturi. Fra le cotture, preferire quelle leggere, come la cottura al vapore, e limitare fritture e intingoli.

Fare prevenzione: muoversi il più possibile

La salute cardiovascolare passa anche attraverso il movimento. Per avere un cuore sano e in forma, una pressione sotto controllo, livelli corretti di grassi nel sangue, una circolazione ottimale, infatti, occorre muoversi il più possibile. Il che significa adottare uno stile di vita attivo e sfruttare tutte le occasioni per mettersi in moto e camminare.

Per esempio si possono prendere le scale invece dell’ascensore, fare delle passeggiate in pausa pranzo, scendere a una fermata prima dell’autobus e così via. Si consiglia anche di praticare un’attività fisica, da scegliere e programmare in base alle proprie esigenze, alle proprie condizioni fisiche e al proprio grado di allenamento. Ovviamente, non bisogna esagerare perché anche gli eccessi sono pericolosi.

Fare prevenzione: seguire le indicazioni del medico

Non sempre variare la propria alimentazione e muoversi di più sono mosse sufficienti per prevenire problemi cardiovascolari: in alcuni casi, il medico potrebbe prescrivere anche delle cure, per esempio dei farmaci per abbassare la pressione e/o il colesterolo. Se così fosse, è indispensabile attenersi alle indicazioni fornite in questo senso dal dottore ed evitare il fai da te. È necessario anche sottoporsi a tutti i controlli suggeriti, dalle analisi del sangue alle visite cardiologiche, fino agli esami specialistici, come ecodoppler, elettrocardiogramma, holter e così via.

Altri consigli utili

Ecco altri preziosi consigli per diminuire il rischio di incappare in problemi cardiovascolari.

Se si soffre di sovrappeso e/o di obesità, occorre fare il possibile per raggiungere o quantomeno avvicinarsi al proprio peso forma, se serve anche rivolgendosi a un nutrizionista.

Chi fuma dovrebbe smettere il prima possibile . Attenzione anche a evitare il fumo passivo.

. Attenzione anche a evitare il fumo passivo. Per quanto fattibile, evitare di stressarsi troppo e curare eventuali forma di ansia, depressione, esaurimento: sono tutte condizioni che, a lungo andare, possono favorire la comparsa di problemi cardiovascolari.

