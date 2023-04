Chi è Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l’ex amante di Juan Carlos che lo sta per rovinare

Corinna zu Sayn-Wittgenstein è l’ex amante di Re Juan Carlos di Spagna, ed è pronta a rovinare definitivamente la sua immagine. La donna, infatti, è la protagonista della nuova docu-serie firmata Sky Original in arrivo il 21 maggio (anche in Italia), che racconta l’ascesa e il declino del Sovrano spagnolo. Juan Carlos, La caduta di un re, è la storia di colui che, da essere considerato uno dei Sovrani più progressisti e amati d’Europa, è diventata una figura disprezzata, e la sua ex amante è pronta a rivelare segreti che potrebbero far crollare la Monarchia.

Chi è Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l’ex amante di Juan Carlos

Lei non si considerava la sua amante, ma come una seconda moglie: Corinna zu Sayn-Wittgenstein ha avuto una lunga relazione sentimentale con il Re emerito spagnolo Juan Carlos, pare iniziata addirittura nel 2004, e terminata solo pochissimi anni fa. La storia clandestina, a lungo frutto di speculazioni, è stata poi confermata da Corinna, nel suo podcast, nel quale ha raccontato una love story lontana dalle pagine dei rotocalchi. Formalmente Juan Carlos è ancora sposato con sua moglie, la Regina Sofia, ma i due non abitano più insieme da anni: nel 2020 è fuggito a Abu Dhabi, dove tutt’ora risiede, dopo gli scandali finanziari che lo hanno travolto. “Da ogni viaggio tornava con sacchi pieni di denaro – ha raccontato la donna – e nonostante io gli facessi domande lui tagliava corto dicendo che non dovevo preoccuparmi”.

Nata a Francoforte, in Germania nel 1965, Corinna zu Sayn-Wittgenstein (cognome del suo secondo marito, il principe tedesco Johann Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), ha una figlia e un figlio, nati dai due matrimoni, ed è una imprenditrice che ha lavorato con grandi brand ed è molto attiva nel campo della beneficenza. Infatti, proprio per questa sua propensione, nel 2013 era stata scelta come consigliera personale e consulente d’immagine della Principessa Charlene di Monaco, e risiede ancora nel Principato.

Fonte: Getty Images

Non si conoscono molti dettagli della sua relazione segreta con il Sovrano spagnolo (nata durante una battuta di caccia), ma svelerà certamente molti dettagli nella serie di Sky Original Juan Carlos, La caduta di un Re: “Non considero dispregiativo che la gente mi consideri la sua amante, è che, nel mio cuore, io mi sentivo sua moglie“. Parole precise quella di Corinna, che non rinnega nulla di quella complicata relazione, anzi, nonostante tra i due ci sia una causa in corso (per una accusa di molestie), lei lo loda per aver anche fatto da padre a suo figlio: “Diceva spesso di non essere stato un bravo papà, ma gli è piaciuto molto interpretare questo ruolo con Alexander. Lo ha cambiato, lo ha aiutato a vestirsi, gli ha insegnato tante cose”. Una storia d’amore inaspettata, tenuta nascosta per molto tempo, ma che poi, specie dopo il discusso viaggio del Re del 2012 in Botswana (dove Corinna l’aveva accompagnato), non poteva più restare segreta.

Juan Carlos, la docu-serie Sky che fa tremare la Monarchia spagnola

La Monarchia spagnola non trova pace. No, questa volta non si tratta di un bisticcio tra Letizia di Spagna e la Regina Sofia, ma ancora del Re emerito Juan Carlos che, nel 2014, dopo molte polemiche per la sua condotta, aveva lasciato il trono a suo figlio Felipe. Poi le rivelazioni della sua amante, e infine l’esilio fuori dai confini spagnoli, a causa dello scandalo finanziario che lo ha visto protagonista (con conti segreti ovunque, persino intestati ai nipoti).

Di questo e di tanto altro parlerà la docu-serie prodotta da Sky Original, Juan Carlos, La caduta di un Re, disponibile in esclusiva dal 21 maggio alle 21,15 (anche in Italia) su Sky Documentaries e in streaming solo su Now e in demand. Presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes, racconterà dunque l’ascesa e il declino di colui che era considerato un eroe spagnolo, un riformista, un padre della democrazia moderna, per aver guidato il suo paese dalla dittatura franchista alla monarchia parlamentare. Tra interviste ad amici intimi, giornalisti, storici e sostenitori (o detrattori) del Re, si ripercorrerà l’arduo tragitto che ha portato alla caduta della sua immagine e della sua posizione.

Tra i volti noti intervistati ci sono la sua ex amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, l’ex agente dei servizi segreti José Manuel Villarejo, il biografo Jaime Peñafiel. Si parlerà di storia, di politica, di intrighi, delle accuse di corruzione globale, passando per la fatidica battuta di caccia in Botswana, che è stata l’inizio della fine. La serie è prodotta dal vincitore del Premio Grimme Christian Beetz, e dall’autore Pedro Barbadillo. I produttori esecutivi di Sky Deutschland sono Christian Asanger e Felix Kempter, e per Sky Studios, Barnaby Shingleton.