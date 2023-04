Charlene di Monaco, le confessioni della sua consigliera e amante del Re

Fonte: Getty Images Charlene di Monaco

Lei è Corinna Larsen, Principessa di Sayn-Wittgenstein, consigliera di Charlene di Monaco ed ex amante di Juan Carlos sul quale promette di rivelare retroscena piccanti e sconvenienti nella serie Sky Original, La caduta di un Re. Un altro docufilm che farà tremare Felipe e Letizia di Spagna, proprio come quello di Harry e Meghan ha creato imbarazzo a Buckingham Palace.

Corinna Larsen, l’amante di Juan Carlos e la serie rivelatrice

Presentato al MIPTV (mercato internazionale dei programmi televisivi) di Cannes, la serie in quattro puntate, firmata Christian Beezt, ripercorre “l’apogeo e il declino” di Juan Carlos con immagini d’archivio e testimonianze. Corinna Larsen, che è stata l’amante dell’ex Re di Spagna dal 2004 al 2009, racconta i retroscena della loro storia clandestina. “È una tale prova di fallimento parlare qui oggi e rivelare cose che avrebbero dovuto essere tenute segrete per sempre“, confessa nel trailer. La vicenda dell’ex re di Spagna ha “tutti gli ingredienti di una tragedia shakespeariana: potere, sofferenza, denaro, sesso. Non manca nulla”, conclude uno storico.

Come ricorda Gala, non è la prima volta che Corinna Larsen racconta della sua love story con Juan Carlos. Ha addirittura dedicato un podcast alla vicenda, Corinna e il re. La donna ha raccontato di come l’ex Sovrano spagnola la riempisse di regali, arrivando a donarle 65 milioni “per le sofferenze patite”. La relazione ha avuto un tragico epilogo. Terminata nel 2009, nel 2020 Corinna sporge denuncia contro il suo ex amante accusandolo di molestie e chiedendo un’ingiunzione restrittiva.

Stando alla donna, Juan Carlos la spiava dal 2012 e le avrebbe chiesto di restituirgli i regali. Intanto nel 2014 il Sovrano ha abdicato in favore del figlio Felipe e si è ritirato in esilio volontario negli Emirati Arabi per non compromettere la Monarchia spagnola con le accuse, che non riguardavano la sfera privata, che gli sono state mosse.

Corinna Larsen promette di svelare ulteriori dettagli compromettenti sulla relazione avuta con il padre di Felipe. E certo non faranno piacere a Donna Sofia, moglie di Juan Carlos, ma nemmeno a suo figlio e a sua cognata Letizia.

Corinna Larsen, gli affari con Alberto di Monaco e l’amicizia con Charlene

Ma Corinna è una donna potentissima che intrattiene legami con Charlene di Monaco e suo marito Alberto. Per molti anni è stata la principale consigliera della Principessa. La Larsen si trasferì a Montecarlo nel 2013 in un appartamento su due piani nella via più costosa del Principato. La casa costava 30mila euro al mese d’affitto con servitù 24 ore su 24. Alcuni testimoni raccontarono di aver visto nel suo appartamento una foto di Juan Carlo in compagnia del figlio dell’amante.

La Larsen entrò in affari con Alberto di Monaco e ben presto diventarono amici. La donna fu invitata anche al matrimonio del Principe con Charlene, spesso partecipava al Ballo della Rosa, almeno dal 2008, e altri eventi mondani di Montecarlo. Godeva di tale fiducia alla Rocca che ben presto, divenne la principale consigliera di Charlene. Appena sposata, la Principessa aveva bisogno di qualcuno che l’aiutasse ad ambientarsi nella nuova vita e Corinna Larsen era la donna perfetta.

Da allora Corinna è sempre stata al fianco di Charlene, accompagnandola a grandi eventi o in importanti viaggi, come la sede delle Nazioni Unite a New York , una cena di gala di Ralph Lauren a Parigi, i Giochi Olimpici di Sochi o l’imponente cerimonia funebre di Nelson Mandela tenutasi a Soccer City da Johannesburg. Quando nel 2014 Charlene rimase incinta, in molti erano convinti che dietro alla campagna di comunicazione c’era Corinna.

Le due sono diventate buone amiche, anche se gli affari con Alberto si sono allentati e nel 2021 Corinna Larsen si è trasferita a Londra, anche se non ha mai lasciato la sua casa di Montecarlo.