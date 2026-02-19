Reali arrestati o sotto processo, da Andrea a Marius Borg Høiby

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea a Marius Borg Høiby

Anche i ricchi piangono. O, in questo caso, i reali. Ed è così che nell’ultimo periodo diverse famiglie reali sono state coinvolte in scandali giudiziari e polemiche. Vicende che vedono coinvolti dei membri di alto profilo: reali arrestati o sotto processo, con accuse gravissime che vanno dallo stupro all’aggressione.

Andrea coinvolto nel caso Epstein

L’ultimo in ordine di tempo è l’ex principe Andrea, oggi conosciuto come Andrew Mountbatten-Windsor, arrestato dalla polizia britannica nell’ambito delle indagini legate agli Epstein Files. Secondo le accuse avrebbe passato delle informazioni finanziarie e segrete al finanziere pedofilo. L’arresto è arrivato dopo che la Royal Family ha scelto di distanziarsi da Andrea e dai suoi reati, denunciati più volte da Virginia Giuffre e sempre negati dall’ex principe. Il fratello di Re Carlo III aveva infatti sempre negato di aver preso parte ai party sull’isola di Epstein e di aver avuto rapporti intimi con ragazze minorenni, dichiarazioni che ora potrebbero essere smentite da nuove prove.

Marius Borg Høiby a processo per stupro

Sono gravissime anche le accuse nei confronti di Marius Borg Høiby, figlio della principessa di Norvegia. Il 29enne è stato infatti arrestato per aver aggredito nuovamente la sua ex fidanzata. Marius Borg Høiby si trovava in libertà, in attesa di prendere parte al processo che lo vede imputato per stupro e violenza proprio nei confronti della sua ex. Primogenito di Mette-Marit resterà in carcere sino al 2 marzo, data dell’udienza. Secondo la polizia infatti “ci sarebbe un alto rischio di reiterazione del reato”.

Secondo le accuse nel 2024 il ragazzo avrebbe fatto irruzione nell’appartamento che condivideva con la fidanzata armato di un coltello e sotto l’effetto di cocaina e alcol. Poco tempo dopo sarebbe tornato a minacciare la ragazza che l’aveva denunciato per stupro.

I guai della Principessa Anna e di Zara Tindall

Sono di certo meno gravi le accuse rivolte alla principessa Anna, sorella di Andrea e di Re Carlo III. Anna è stata infatti condannata ai sensi del Dangerous Dogs Act dopo che il suo cane Dotty, un bull terrier inglese, aveva morso dei bambini. I fatti erano avvenuti nel 2002 ed erano costati ad Anna una multa, il pagamento delle spese processuali e un risarcimento. Poco prima sempre la principessa Anna era stata condannata per eccesso di velocità, mentre era in viaggio per partecipare ad un evento ufficiale.

Multe e ritiro della patente invece per Zara Tindall, che è stata sorpresa a guidare oltre i 145 km orari. Il risultato? Ritiro della patente per ben sei mesi.

Gli scandali di Juan Carlos

Sebbene non sia mai stato condannato o arrestato, Juan Carlos I di Spagna è stato spesso al centro di scandali, come l’accusa di frode. Nel 2020, proprio per sfuggire alle polemiche, si è trasferito ad Abu Dhabi.

L’ex re di Spagna è stato infatti coinvolto nel tempo in numerose inchieste finanziarie per presunta frode fiscale, gestione di fondi neri e riciclaggio. Fra le accuse più rilevanti nei suoi confronti c’è inoltre quella di molestie, minacce e spionaggio da parte di Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, sua ex amante. Accuse che però sono state archiviate nel 2023 da un tribunale britannico.