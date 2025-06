La storia d’amore di Vittoria di Svezia e Daniel Westling

IPA Vittoria di Svezia e Daniel Westling

Sembra la fiaba di Cenerentola in chiave moderna e a parti invertite, quella tra la Principessa ereditaria Vittoria di Svezia e Daniel Westling, ex personal trainer e imprenditore oggi principe consorte, è una delle storie d’amore più emozionanti delle monarchie europee.

Una favola nordica che sfida tradizioni e gerarchie sociali sovvertendo gli stereotipi, grazie alla forza dell’amore. Oggi, dopo 15 anni di matrimonio e due figli, Vittoria e Daniel rappresentano un grande esempio di amore e dedizione nel proprio ruolo.

Dalla palestra al palazzo

Si conoscono nel lontano 2001, quando Vittoria, appena rientrata dagli Stati Uniti dopo aver conseguito la laurea a Yale e aver affrontato problemi di salute legati all’anoressia, decide di iscriversi in palestra su suggerimento della sorella Madeleine. La palestra farà da cupido perché è proprio presso il Master Training Gym di Stoccolma, che la Principessa conosce Daniel Westling, ventottenne, personal trainer molto riservato, originario di Öckelbo, piccolo villaggio a nord di Stoccolma.

Iniziano a lavorare insieme, e nasce una bella amicizia. È la fine del 2001 e l’inizio di una relazione che durerà in segreto per alcuni mesi. Nel maggio 2002, il quotidiano svedese Expressen riporta la notizia della frequentazione tra Vittoria e Daniel.

Gli ostacoli di una fiaba reale

Daniel non è nobile, non ha una formazione accademica tipica di un principe, non ha i classici requisiti del possibile consorte per un’erede al trono. I funzionari di corte temono il giudizio impietoso dei media. Ma la Principessa rimane ferma nella sua posizione ed è più determinata del solito: vuole accanto a sé l’uomo che ama.

IPA

Molti royal watcher riportano che il Re, suo padre, si oppone a questa unione, scontrandosi con la figlia e secondo la stampa svedese, Vittoria sarebbe arrivata a minacciare di rinunciare alla successione, pur di stare con Daniel. L’esperta di reali Caroline Vagle di Dagbladet racconta: “Si dice che Re Carlo Gustavo non credesse che il semplice ragazzo di campagna si sarebbe adattato agli ambienti reali”.

Come previsto dalla corte, la pressione mediatica aumenta: Daniel viene criticato per il suo accento provinciale, per il suo stile casual e il suo passato da imprenditore nel fitness. Così, lui per amore reagisce alle critiche preparandosi al meglio per il ruolo di principe consorte. Studia dizione, inglese, etichetta di corte e politica internazionale. Anche nella scelta dell’abbigliamento decide di indossare meno tute da ginnastica e più completi eleganti.

In un programma andato in onda su TV4 nel dicembre 2004, Vittoria commenta le critiche rivolte al fidanzato: “Vengono scritte molte cose ingiuste”. La Principessa afferma che la felicità è importante e che al giorno d’oggi non si tratta tanto di background e pedigree, ma di due persone che devono vivere l’una con l’altra.

IPA

L’imprevisto prima delle nozze

È proprio il caso di dire Amor vincit omnia: il 24 febbraio 2009, dopo otto anni di relazione, arriva finalmente l’annuncio ufficiale del fidanzamento dopo l’approvazione da parte dei sovrani e del governo svedese. In conferenza stampa, Vittoria racconta dell’inizio della relazione: “Beh, forse non è scattato subito, ma io e Daniel avevamo un’amicizia molto bella e ben fondata. Eravamo molto amici, e questa amicizia è cresciuta ed è diventata amore, ed è una grande sicurezza avere quella base su cui poggiare”.

Il popolo svedese comincia ad affezionarsi a Vittoria e Daniel. Daniel si fa apprezzare soprattutto per la sua dedizione e la tanta discrezione. Nell’aprile 2009, però, la notizia di un intervento chirurgico lascia con il fiato sospeso il Paese scandinavo: Daniel deve sottoporsi a un trapianto di rene per un’insufficienza di cui soffre fin da bambino; il donatore è suo padre, Olle Westling. L’intervento riesce perfettamente e, così iniziano i preparativi per le nozze.

Il royal wedding svedese

Il 19 giugno 2010, esattamente 34 anni dopo le nozze dei suoi genitori, Vittoria sposa Daniel nella Cattedrale di Stoccolma. È un evento fiabesco: 1200 invitati tra i quali decine di teste coronate da tutto il mondo, centinaia di migliaia di persone per le strade della capitale svedese e una diretta TV seguita al livello globale.

IPA

Vittoria arriva accompagnata dal padre, il suo vestito è firmato dal designer svedese Pär Engsheden, è un abito elegante con le spalle scoperte – una novità per una futura regina – e uno strascico di cinque metri. Sul capo, Vittoria indossa la tiara dei cammei, uno dei preziosi più iconici della collezione reale svedese.

Un matrimonio d’amore

Daniel riceve il titolo di Principe di Svezia e Duca di Västergötland. Assolve egregiamente tutti gli impegni che il suo ruolo gli impone e ha un’agenda ricca di impegni legati a sport, salute e imprenditoria giovanile. Oltre agli impegni personali e istituzionali, dal giorno delle nozze è sempre accanto alla moglie Vittoria negli eventi ufficiali.

Alla domanda su come definire il proprio ruolo, Daniel risponde: “Il mio compito principale è quello di supportare Vittoria, soprattutto nel suo prossimo incarico come capo di Stato. Ma lei è felice che io abbia trovato i miei campi, così da poter fare del bene su un fronte più ampio”.

Nel 2011 viene annunciata la prima gravidanza di Vittoria e in quell’occasione viene specificato che la Principessa continuerà a lavorare durante la gestazione. Tanto che nel 2012 prende il congedo di maternità un giorno prima della nascita della figlia, la Principessa Estelle, oggi seconda in linea di successione al trono.

IPA

Nel 2016 arriva il secondo figlio della coppia, il Principe Oscar. La famiglia vive nel Palazzo di Haga, poco fuori Stoccolma, per mantenere un equilibrio tra vita pubblica e privata.

Il gossip smentito pubblicamente

Sembra la fiaba perfetta anche se nel corso degli anni, non mancano le voci di crisi. Nel 2022, un tabloid tedesco parla addirittura di una “separazione imminente”, tanto che la coppia è costretta a smentire pubblicamente in una rara dichiarazione rilasciata sui social media: “Siamo venuti a conoscenza di voci negative diffuse sulla nostra relazione privata. Si stanno diffondendo accuse di tradimento nella relazione e di un imminente divorzio”.

La dichiarazione prosegue: “Di solito non commentiamo voci e speculazioni. Ma per proteggere la nostra famiglia, vogliamo chiarire una volta per tutte che le voci che si stanno diffondendo ora sono completamente infondate”.

Una fiaba a lieto fine

Il 19 giugno 2025, Vittoria e Daniel hanno festeggiato quindici anni di matrimonio. Un matrimonio che ha portato due primati a corte: lei è la prima erede donna a salire al trono secondo le nuove leggi di successione del 1980 e lui è il primo uomo borghese a diventare consorte reale in Svezia.

Negli ultimi anni, la loro popolarità è in crescita e i sondaggi li vedono tra le figure pubbliche più amate del Paese. In un mondo in cui le favole reali sembrano spesso appartenere al passato, la storia di Vittoria e Daniel di Svezia viene portata ad esempio di come una monarchia possa evolversi, senza perdere la propria identità.

Una scelta d’amore e non di convenzione che negli ultimi anni ha fatto da apripista a molte altre coppie reali e nobili, sdoganando una tradizione che stava portando a matrimoni infelici e fiabe senza lieto fine.