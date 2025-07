Il Re di Svezia dà spettacolo per il compleanno della figlia Vittoria, il balletto è virale

Getty Images Re Carlo Gustavo di Svezia

La Principessa Vittoria di Svezia ha compiuto 48 anni e, come ogni anno, i festeggiamenti hanno coinvolto la Famiglia Reale (quasi) al completo.

Il Victoriadagen – si chiama così in svedese – è una tradizione molto sentita anche dai sudditi, che hanno avuto ancora una volta la possibilità di essere presenti personalmente, non soltanto con il cuore. Quel che non avrebbero potuto immaginare (o forse sì) è che il Re Carlo Gustavo avrebbe dato spettacolo, esibendosi in una buffa coreografia diventata immediatamente virale.

L’esilarante balletto di Re Carlo Gustavo

Chi segue le vicende della Famiglia Reale svedese conosce bene la personalità frizzante del Re Carlo Gustavo, sempre in prima fila quando c’è da festeggiare un membro della famiglia e dotato di una spontaneità che spesso manca nelle persone di un certo rango.

Lontano anni luce dai protocolli di corte – certamente meno “rigidi” in Svezia rispetto ad altre monarchie, su tutte quella inglese -, il Sovrano era in prima fila per il compleanno della sua Vittoria, Principessa ereditaria e futura Regina, celebrati sull’incantevole isola di Öland tra il Solliden Palace e le suggestive rovine del Castello di Borgholme. E la gioia è stata talmente grande che non ha saputo resistere alle note di Min piraya Maja.

Sì, parliamo di una canzone svedese molto amata dai bambini che parla di un piranha domestico di nome Maya. Risalente al lontano 1998 e portata al successo dalla Electric Banana Band, come spesso accade con brani del genere, anche questo è accompagnato da una coreografia che i bimbi conoscono a memoria e che imita i movimenti aguzzi del pesce in questione. Ebbene, Re Carlo Gustavo con grande entusiasmo e l’autoironia che lo contraddistingue, ha improvvisato i passi di danza sorprendendo tutti i presenti, anche la figlia Vittoria che non è riuscita a trattenere le risate.

Poco dopo aver introdotto il giovane coro impegnato nella performance, il Re ha incoraggiato il pubblico a unirsi a lui, agitando le braccia e battendo le punte delle dita, coinvolgendo anche la figlia Vittoria e i nipoti Oscar ed Estelle. In un momento particolarmente divertente, la Principessa Estelle – seconda in linea di successione al trono svedese – è stata vista spingere bonariamente il braccio del Principe Daniel, nel tentativo di convincerlo a partecipare al ballo.

Le reazioni sui social

Un Sovrano non convenzionale, amato dai sudditi e anche da chi in fondo con la Svezia ha davvero poco a che vedere. Grazie ai social momenti come questo – non è un caso isolato, se cercate sulle piattaforme ve ne renderete conto – si diffondono sempre molto rapidamente. Anche stavolta, come c’era da aspettarsi (merito del Daily Mail, nello specifico).

Basta leggere i commenti per comprendere quanto Re Carlo Gustavo sia apprezzato, soprattutto quando si lascia andare a momenti tanto lontani dall’etichetta come questo. C’è chi lo ha definito “adorabile”, “un vero Re e una leggenda”, persino “il miglior Re”. Un “nonno” divertente e simpatico, insomma. Molti hanno espresso profondo orgoglio e affetto anche per il resto della famiglia Reale svedese, descrivendoli come “non pretenziosi”, “amati dal popolo”, “eleganti, moderni, umili” e “molto uniti”.

E c’è chi non ha perso occasione per fare un paragone con le altre monarchie, in particolare quella britannica che è nota per essere ligia al protocollo e alle formalità. “Intanto in Inghilterra ci siamo ritrovati con Carlo“, ha commentato qualcuno…