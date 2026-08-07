Da Ostenda a Saint-Tropez, le spiagge preferite dai reali

Tra Costa Azzurra, Mare del Nord e California, ecco le spiagge che hanno conquistato generazioni di royal e continuano a essere simbolo di lusso

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Getty Images Harry e Meghan in spiaggia

Il mare è da sempre uno dei luoghi preferiti delle famiglie reali. Prima ancora che diventassero mete per tutti, molte località balneari europee e americane erano già rifugi estivi di re, regine, principi e imperatori.

In alcuni casi è stata proprio la presenza della monarchia a trasformare piccoli borghi di pescatori in destinazioni glamour conosciute in tutto il mondo.

Da Ostenda, scelta dai sovrani belgi come capitale estiva, fino alla sofisticata Saint-Tropez, passando per Biarritz e la riservata Butterfly Beach in California, ecco le spiagge più amate dai royal e perché continuano ad affascinare milioni di visitatori.

Belgio: Ostenda, la “capitale estiva” voluta da Re Leopoldo II

Tra le destinazioni più legate alla storia delle monarchie europee c’è Ostenda, elegante località affacciata sul Mare del Nord. Agli inizi del Novecento fu Re Leopoldo II del Belgio a trasformarla in una delle mete più prestigiose del continente.

L’obiettivo del sovrano era ambizioso: fare di Ostenda la capitale estiva del Belgio e un punto d’incontro per l’aristocrazia europea. Per raggiungere questo scopo vennero realizzati un grande casinò, stabilimenti termali, un’imponente passeggiata sul mare e numerosi edifici monumentali che ancora oggi caratterizzano il lungomare.

Passeggiando per la città è ancora possibile ammirare le statue dedicate a Leopoldo I, Leopoldo II e alla Regina Luisa Maria, testimonianze di un passato profondamente legato alla monarchia.

L’influenza della famiglia reale continua ancora oggi. Negli ultimi anni anche Re Philippe del Belgio è stato fotografato nella vicina località di Knokke, confermando il forte legame tra la monarchia belga e la costa del Mare del Nord.

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Francia: Saint-Tropez, la spiaggia dei Principi tra yacht e lusso

Quando si parla di vacanze reali, Saint-Tropez occupa un posto speciale. La cittadina della Costa Azzurra è diventata un simbolo internazionale di glamour grazie a Brigitte Bardot e al film Piace a troppi (noto anche col titolo E Dio creò la donna), girato proprio qui negli anni Cinquanta.

Da allora il piccolo porto francese è diventato una meta fissa non solo per attori e imprenditori, ma anche per numerosi membri delle famiglie reali europee.

Tra gli ospiti abituali figura il principe Laurent del Belgio, mentre anche la famiglia Borbone delle Due Sicilie, proprietaria di un castello nei dintorni della città, frequenta regolarmente questa esclusiva località.

Senza dimenticare i Grimaldi. Non è raro avvistare da queste parti Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice Borromeo. Negli anni Novanta era solita trascorrere qui le sue vacanze anche Lady Diana.

IPA

Stati Uniti: Butterfly Beach, il rifugio segreto di Harry e Meghan

Lontano dalla corte inglese, il Principe Harry e Meghan Markle hanno trovato il loro angolo di pace sulla costa della California.

A pochi minuti dalla loro villa di Montecito si trova Butterfly Beach, una spiaggia considerata uno dei luoghi più esclusivi e tranquilli della zona. A differenza delle località mondane della Costa Azzurra, qui regnano silenzio e privacy.

La spiaggia è famosa anche per la sua particolare conformazione naturale. Con la bassa marea si estende per decine di metri, mentre durante l’alta marea gran parte dell’arenile scompare, creando un paesaggio che molti definiscono quasi magico.

È proprio questa atmosfera discreta ad aver conquistato Harry e Meghan, che la scelgono spesso per passeggiate lontane da fotografi e curiosi.

Inghilterra: Holkham Beach, il rifugio sul mare di William e Kate Middleton

Tra le spiagge più amate dalle famiglie reali non può mancare Holkham Beach, nello splendido territorio del Norfolk, in Inghilterra. Questa lunga distesa di sabbia dorata è considerata da anni uno dei luoghi del cuore del Principe William e di Kate Middleton, che la raggiungono spesso insieme ai figli durante i periodi di vacanza.

La spiaggia si trova a circa mezz’ora di auto da Anmer Hall ed è apprezzata soprattutto per la sua natura incontaminata. Sabbia finissima, alte dune, pinete e ampi spazi aperti la rendono una delle coste più suggestive del Regno Unito e una meta ideale per chi cerca tranquillità lontano dalle località più affollate.

Holkham Beach vanta anche un profondo legame con la monarchia britannica. Nel corso degli anni è stata frequentata da diverse generazioni di Windsor, dalla Regina Elisabetta a Re Carlo, diventando uno dei simboli delle vacanze in famiglia della Casa Reale.

Francia: Biarritz, il paradiso nato grazie a Napoleone III

Tra le località balneari più eleganti d’Europa c’è anche Biarritz, sulla costa atlantica francese. La sua fortuna è strettamente legata a Napoleone III, che si innamorò della città e decise di costruire una sontuosa residenza per la moglie Eugenia. Il palazzo, realizzato in tempi record su un’area di circa quindici ettari ai piedi del faro, è ancora oggi uno degli edifici simbolo della città.

La presenza della coppia imperiale trasformò rapidamente Biarritz in una delle mete preferite dell’aristocrazia europea. Diversi nobili iniziarono a raggiungere la costa francese per soggiornare nella località che, ancora oggi, conserva intatto il suo fascino Belle Époque.

In passato anche l’ex Principe Andrea è stato avvistato in vacanza sulla costa francese, a conferma di quanto questa destinazione continui a essere scelta da esponenti delle famiglie reali.