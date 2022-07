La Regina sfoggia un nuovo taglio di capelli perfetto. Ed esce a sorpresa con Anna

Fonte: Getty Images La Regina Elisabetta torna in pubblico sorridente

La Regina Elisabetta ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli perfetto per la sua prima uscita pubblica dopo settimane, in compagnia della Principessa Anna. La Sovrana, che sembra essersi ripresa dai vari problemi di salute che l’avevano costretta persino a disertare alcune delle cerimonie del suo Giubileo di Platino, si è recata all’inaugurazione di una nuova casa di cura. Nonostante le alte temperature, Elisabetta è apparsa in splendida forma, merito anche della nuova acconciatura.

Elisabetta II, anche la Regina cambia taglio per l’estate

L’afa incessante ha colpito anche la fredda Inghilterra, ma si è regine sempre, anche con le alte temperature. Per questo Elisabetta II non ha rinunciato a recarsi all’inaugurazione di una nuova casa di cura per anziani a Maidenhead, non distante dal Castello di Windsor. Con lei la Principessa Anna, unica figlia femmina di Sua Maestà, e ormai sempre più presente negli impegni ufficiali con la madre, ma anche da sola.

Per l’occasione la Regina Elisabetta ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli perfetto. No, non temete, niente di drastico, ma per l’estate anche lei ha ceduto ad accorciare, seppur di poco, la lunghezza della chioma reale, dando vigore ai boccoli laterali. Una Sovrana più sbarazzina, oseremmo dire, che ha optato per un abito celeste chiaro, dai delicati disegni floreali. Immancabile il suo bastone da passeggio (ha pur sempre 96 anni!), anche se la Regina è apparsa sorridente e serena, in perfetta salute, tanto da scambiare diverse battute con il personale della struttura.

Elisabetta II ha svelato la targa del nuovo reparto del centro, alla presenza dello staff e dei pazienti. La nuova ala del Thames Hospice si somma alle altre attive da oltre 30 anni, una struttura molto cara alla famiglia reale e al Principe Carlo, che si occupa dei malati terminali (solitamente anziani) gratuitamente, grazie principalmente alle donazioni dei privati, inclusi i Windsor.

La Regina non cambia mai parrucchiere

Ce lo siamo domandati tutti, ammettiamolo: ma la Regina Elisabetta ha un parrucchiere personale? Ebbene, la risposta è sì, e pensate, è lo stesso da ben 25 anni. La Sovrana, si sà, non ama cambiare, neanche in fatto di acconciatura.

Per questo Elisabetta II si rivolge sempre al suo hair stylist di fiducia, Ian Carmichael, che per sua voltà è entrato a far parte del Royal Victoria Order, una delle massime onorificenze per un civile. Ian ha il suo salone di bellezza, ma ha sempre tempo per la sua cliente preferita, come lui stesso l’ha definita. Molto riservato, non ha mai svelato nulla dei suoi incontri a la Sovrana, ad eccezione di un dettaglio: ha dei capelli meravigliosi.

Piccoli ritocchi, un’accorciatina ogni tanto, e una permanente perfetta, Elisabetta non è certo una cliente troppo esigente, ma il lavoro di Ian Carmichael è sempre sotto gli occhi di tutti, quindi non può commettere errori.

Una curiosità? La Regina non tinge i capelli dal 1990, le frivolezze non sono mai state la sua passione (ad eccezione dei foulard).