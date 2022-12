Regina Elisabetta, primo Natale senza di lei: le tradizioni più amate dalla Sovrana

Regina Elisabetta, i look più belli degli storici incontri con le First Lady

Anche i Windsor, come molte Famiglie in tutto il mondo, hanno delle tradizioni che rispettano ogni anno a Natale, molte delle quali nate sotto il Regno di Elisabetta II. La Regina, infatti, era molto attenta a questa festività. e molti di questi riti si svolgono nella tenuta di Sandringham, dove trascorrono le vacanze. Per il primo Natale senza di lei, Re Carlo sembra intenzionato a rispettare tutte le tradizioni, o quasi.

Regina Elisabetta: le sue tradizioni natalizie preferite

Il Natale porta con sé tradizioni e riti in tutte le Famiglie, anche in quelle Reali. La Regina Elisabetta, ad esempio, era molto legata ai festeggiamenti natalizi, e con lei sono nate molte abitudini diventate consuetudini per la Famiglia Reale inglese.

Si parte dalla scelta della location, la stessa da decenni, la tenuta di Sandringham, immersa nella campagna e con la piccola parrocchia di St. Mary Magdalene, dove si celebra la funzione di Natale, alla quale partecipano tutti i membri della Famiglia che trascorrono le vacanze in questo luogo.

Prima di partire, però, la Sovrana era solita tenere l’ultimo pranzo a Buckingham Palace, con tutti i familiari, anche quelli più allargati, e non è insolito vederli paparazzati al loro arrivo a Palazzo.

Tutte le tenute Reali disperse per il regno vengono addobbate a festa, con maestosi alberi di Natale, in particolare presso l’abbazia di Westminster, la cattedrale di St. Paul, la cattedrale di St. Giles e il Canongate Kirk di Edimburgo. Solitamente, seguono un tema, scelto in precedenza dai membri della Royal Collection Trust. Immancabile la cartolina di auguri, con un’immagine della Regina Elisabetta fino allo scorso Natale, e che la prima volta quest’anno ha visto Carlo e Camilla come protagonisti.

Non mancano lo scambio dei regali (in particolare per i più piccoli), la cena della Vigilia e il pranzo del giorno di Natale, così come il party in cravatta nera, e le serate trascorse a giocare a carte e a sciarada, una grande passione di Elisabetta II. Anche nella serie Netflix The Crown, possiamo vedere i Royal intenti in questi giochi.

Ma non c’è solo svago e divertimento: i membri della Famiglia Reale sono mecenati di molti enti di beneficenza e, in particolare durante le vacanze, fanno di tutto per sostenere le cause più care ai loro cuori organizzando feste di Natale a scopo benefico. Non solo, vengono donati alberi a scuole e parrocchie.

L’anno si è concluso, per 70 anni, con il discorso della Regina Elisabetta, trasmesso in diretta tv, e questa sarà la prima volta per Re Carlo.

Quali tradizioni rispetterà Re Carlo

Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, la Famiglia Reale inglese è pronta a tornare a Sandringham, sotto la guida di Re Carlo e della Regina consorte Camilla. Con loro ci saranno il Principe William e Kate Middleton con i loro figli, e il Principe Edoardo con Sophie di Wessex.

La prima novità è l’annunciata presenza di Sarah Ferguson, assente per trent’anni perché bandita dal Principe Filippo, che non ha mai gradito la sua presenza. Se l’ex moglie del Principe Andrea ha ricevuto l’invito ufficiale, non è chiaro se Harry e Meghan Markle siano stati invitati.

La seconda novità è che il messaggio di fine anno non sarà in diretta, bensì registrato: una scelta fatta dal nuovo Sovrano, che in molti non hanno capito, tanto meno gradito.

Confermata la funzione religiosa presso la parrocchia di Sandringham, così come il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale. Già a novembre il Re ha disposto l’allestimento degli alberi addobbati nelle principali tenute Reali. Carlo, dunque, si conferma rispettoso e tradizionalista, nel ricordo di mamma Elisabetta.