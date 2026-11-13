Un Re ogni 5 anni, in Malesia il monarca viene eletto

Il sultano Ibrahim è Re della Malesia dal 2024 e resterà in carica fino al 2029. A scegliere il suo successore saranno i sovrani di nove dei tredici Stati

Royal Watcher toscana laureata in comunicazione. Scrive principalmente di famiglie reali e ha fondato uno dei primi blog italiani a tema royals.

IPA Il Re e la Regina della Malesia

Un Re eletto sembra quasi un paradosso, ma in Malesia è proprio così. Alla Conferenza dei Sovrani “Majlis Raja-Raja” il voto è segreto e a esprimersi sono i re di nove dei tredici Stati della Malesia, che votano su un candidato alla volta secondo l’ordine di rotazione tra gli Stati. Per diventare re servono almeno cinque voti favorevoli e il candidato deve accettare la carica. Cinque sono anche gli anni di regno, due in meno rispetto al mandato del Presidente della Repubblica italiana.

Nel Negeri Sembilan, uno degli stati che compongono la Malesia, il sovrano veniva eletto già molto prima dell’indipendenza dal Regno Unito e ancora oggi a sceglierlo sono i capi di quattro territori dello Stato, chiamati Undang. Proprio dal Negeri Sembilan è arrivato il primo Re della Federazione della Malaya, poi Malesia, Tuanku Abdul Rahman, eletto il 3 agosto 1957 a Kuala Lumpur ed entrato in carica il 31 agosto, il giorno dell’indipendenza.

In quell’occasione il primo in lista per anzianità di regno era il sultano Ibrahim di Johor, sul trono dal 1895, che ha rinunciato alla carica per via dell’età. È toccato quindi al sultano Abu Bakar di Pahang, che non ha ottenuto i voti necessari, e la scelta è caduta su Tuanku Abdul Rahman. Quasi settant’anni dopo, la corona federale è andata al bisnipote di Ibrahim, che porta lo stesso nome e regna sullo stesso Stato. Eletto il 27 ottobre 2023, ha prestato giuramento il 31 gennaio 2024 al Palazzo nazionale di Kuala Lumpur.

Ibrahim, il nuovo Re della Malesia

Quando il 20 luglio 2024 entra nella sala del trono per la cerimonia d’insediamento, Ibrahim è Re da quasi sei mesi. Tra gli ospiti della cerimonia c’è anche il Sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, padre del Principe Mateen, che nel gennaio dello stesso anno ha sposato Anisha Rosnah. Il nuovo Re indossa il Muskat, l’abito nero con ricami dorati riservato al sovrano, e riceve il keris, il pugnale cerimoniale che rappresenta la sua autorità. Prima di lui anche suo padre, il sultano Iskandar, è stato Re della Malesia, dal 1984 al 1989. Quando il padre diventa Re, Ibrahim ha venticinque anni e assume la reggenza del Johor.

Ibrahim nasce il 22 novembre 1958 a Johor Bahru, quando sul trono del Johor siede ancora il bisnonno che ha rinunciato alla carica federale. È il figlio maschio maggiore di Iskandar e di Josephine Ruby Trevorrow, un’inglese che dopo il matrimonio prende il nome di Khalsom Abdullah.

Da ragazzo trascorre un periodo in Australia, dove frequenta la Trinity Grammar School di Sydney, poi torna a Johor Bahru per finire le scuole superiori e prosegue la formazione militare tra la Malesia e gli Stati Uniti, dove segue un corso di fanteria e paracadutismo a Fort Benning, in Georgia.

Chi è la Regina della Malesia

Nel 1981, quando il padre diventa sultano, Ibrahim viene proclamato Principe ereditario del Johor e l’anno successivo sposa Raja Zarith Sofiah, oggi Regina della Malesia, figlia del sultano Idris Shah II di Perak, uno dei nove Stati che partecipano all’elezione del Re. Al momento del matrimonio, Raja Zarith Sofiah studia ancora al Somerville College di Oxford, dove si laurea in studi cinesi nel 1983.

Nel 1995 scrive quattro libri per bambini e negli anni successivi firma due rubriche per la stampa malese, “On Common Ground” sul New Straits Times e “Mind Matters” su The Star. La passione per la pittura le viene dal padre e nel 2004 espone a Kuala Lumpur in una mostra che riunisce tre generazioni di artisti del Johor.

IPA

Una fondazione nata per volere del figlio che non c’è più

Ibrahim e Raja Zarith Sofiah hanno sei figli, cinque Principi e una Principessa, e il maggiore, Ismail, è l’erede al trono e, come il padre negli anni Ottanta, oggi regge il Johor. Il quarto figlio, il Principe Abdul Jalil, muore nel dicembre del 2015, a soli venticinque anni, per un tumore al fegato.

Durante le cure va a trovare gli altri pazienti del reparto di oncologia di Johor Bahru e, quando scopre quanto pesano le spese mediche sulle loro famiglie, propone al padre di creare una fondazione per aiutarle. Nel giugno del 2015, quando il Principe è ancora in vita, nasce così la Tunku Laksamana Johor Cancer Foundation, che prende il nome dal suo titolo e contribuisce a pagare le cure dei malati di cancro del Johor. A presiederla è sua madre, Raja Zarith Sofiah.

Un re in Harley-Davidson

Ibrahim diventa sultano del Johor nel gennaio del 2010, alla morte del padre, e viene incoronato il 23 marzo 2015. Da Principe ereditario ha già avviato il Kembara Mahkota Johor, una serie di viaggi attraverso lo Stato durante i quali incontra gli abitanti, spostandosi anche in sella a una Harley-Davidson.

Ibrahim gioca anche a polo e nel maggio del 2019, quando è ancora sultano del Johor, incontra la Regina Elisabetta II al Royal Windsor Horse Show, dove i due parlano della loro passione per i cavalli.

La passione del Re per le locomotive

Nel 2010, l’anno in cui ottiene la licenza per guidare locomotive ad alta potenza, ne manovra una da 86 tonnellate sulla piattaforma girevole della stazione di Gemas, nel Negeri Sembilan, e completa l’operazione in dieci minuti. La passione gli rimane anche da Re e il 19 agosto 2025 si mette ai comandi di un treno elettrico per una corsa di prova da Kuala Lumpur a Rawang. Quattro giorni dopo inaugura la nuova linea verso sud guidando lui stesso uno dei treni fino a Kluang, nel Johor, per 284 chilometri in tre ore e 27 minuti.

I poteri del Re della Malesia

Nel novembre del 2023, a poco meno di un mese dall’elezione, Ibrahim racconta al quotidiano di Singapore The Straits Times che cosa vuole fare da Re. Per combattere la corruzione propone che la Commissione anticorruzione malese risponda direttamente a lui, convinto che così possa indagare al riparo dalle pressioni del governo.

IPA

Per gran parte delle sue funzioni il Re agisce su parere del governo, ma in alcuni casi la Costituzione gli lascia un margine di scelta. Nomina Primo Ministro il deputato che, a suo giudizio, ha maggiori probabilità di ottenere la fiducia della maggioranza della Camera e può respingere una richiesta di scioglimento anticipato del Parlamento. È anche il comandante supremo delle forze armate e il capo dell’Islam nei territori federali e nei quattro Stati privi di un sovrano.

Nel novembre del 2022 dalle elezioni non esce una maggioranza e la scelta tocca al predecessore di Ibrahim, il sultano Abdullah di Pahang, marito di sua sorella Azizah. Dopo il voto del 19 novembre i partiti trattano per giorni, finché il 24 novembre Abdullah nomina Primo Ministro il leader della coalizione riformista Pakatan Harapan, che presta giuramento quello stesso giorno.

Chi sarà il prossimo Re?

Il mandato di Ibrahim scade nel gennaio del 2029 e, come è successo ad Abdullah, il sultano conserverà il trono del proprio Stato. Il prossimo in lista è il sultano Nazrin Shah di Perak, oggi vice Re, che salirà al trono federale se la Conferenza dei Sovrani lo eleggerà e lui accetterà la carica.