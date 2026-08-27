Re Harald di Norvegia, peggiorano le condizioni di salute: la famiglia accorre al suo capezzale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Il Principe Haakon di Norvegia arriva in ospedale con la moglie

Le condizioni di salute di Re Harald V di Norvegia, ricoverato in ospedale a Oslo, sono ulteriormente peggiorate. La Casa Reale conferma la notizia con una nota ufficiale: “Le condizioni di salute di Sua Maestà il Re sono molto gravi“. E molti membri della Famiglia Reale sono accorsi al suo capezzale, mentre i sudditi continuano a deporre fiori davanti al Palazzo.

Re Harald di Norvegia, condizioni gravissime

Classe 1937, Re Harald di Norvegia è ricoverato in ospedale ad Oslo dallo scorso 17 agosto. Il Sovrano soffre di una rara malattia del sangue chiamata anemia emolitica e è in corso un’infezione batterica del sangue.

Le sue condizioni sono molto gravi. Un primo peggioramento è stato registrato qualche giorno fa, ma la situazione sembra essere precipitata nelle ultime ore. Il Palazzo parla di “estrema gravità”, tanto che il Principe Haakon e la moglie del Re, Sonja, hanno cancellato tutti gli appuntamenti in agenda. Lo stesso ha fatto il primo ministro Jonas Gahr Store che ha annullato il suo viaggio in Germania a causa della grave situazione in cui versa il Re.

Re Harald, la famiglia si precipita in ospedale

A seguito dell’ulteriore peggioramento delle condizione di Harald V, i membri della Famiglia Reali più vicini al Sovrano si sono precipitati in ospedale, tra questi oltre alla moglie Sonja, con cui è sposato da 58 anni, anche la sorella maggiore, la Principessa Astrid.

Le due donne sono state fotografate in auto mentre arrivavano al nosocomio per stare accanto al Re. E si sono unite alla Principessa Märtha Louise e a sua figlia, Leah Isadora Behn, anche loro fotografate mentre entravano al Rikshospitalet. Tra l’altro anche il marito di Märtha Louise è ricoverato nello stesso ospedale di Harold V, per essere sottoposto a un intervento di trapianto del rene.

Dopo il bollettino medico divulgato dal Palazzo, anche altri membri della Famiglia Reale si sono recati al capezzale del Sovrano, tra cui tra cui il Principe ereditario e la Principessa Ingrid Alexandra, 22 anni, e il Principe Sverre Magnus, 20 anni, e perfino Marius Borg Høiby, attualmente agli arresti domiciliari.

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Re Harald, come sta davvero: parla l’esperto

L’esperto in questioni reali norvegesi, Ole-J›rgen Schulsrud-Hansen, ha commentato la nota di Palazzo, lasciando poche speranze: “Quando vengono usate parole così forti è proprio allora che dobbiamo prendere quelle parole seriamente. Ci si preoccupa, perché ovviamente si sperava che le ultime notizie ricevute, secondo cui le condizioni del Re erano ancora stabili, fossero ancora valide e che ‘nessuna notizia fosse una buona notizia’. Ma non sembra che sia così”.

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Harald e Sonja, 58 anni di matrimonio

La Regina Sonja è apparsa visibilmente preoccupata per suo marito Harald, le cui condizioni sono in continuo peggioramento. Sabato 29 agosto la coppia è in procinto di celebrare 58 anni di matrimonio.

Sonja e Harald si sono sposati nel 1968 nella cattedrale di Oslo. I due si frequentavano da nove anni, ma la loro relazione era stata ostacolata, perché lei non era di origini nobiliari.

Harald disse a suo padre Olav che se non gli fosse stato permesso di sposare Sonja, non si sarebbe mai più sposato e questo sarebbe stato un disastro per la Monarchia. Infatti, oltre a lui, non c’erano altri eredi al trono.

Fin dalle nozze, Sonja dimostrò di essere una donna all’avanguardia e indipendente. Contrariamente alla tradizione, scelse un abito da sposa del grande magazzino norvegese Molstad e fissò il velo con dei fiori anziché con la tiara.