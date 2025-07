IPA Ex tenuta di Re Carlo in vendita: lui però conserva un privilegio regale

Il patrimonio immobiliare della Famiglia Reale è davvero immenso e, pur non facendone parte ufficialmente (non più), Brimptsmead Estate conserverà per sempre un enorme fascino legato proprio ai Windsor.

Si tratta di un’antica dimora di campagna, appartenuta a Re Carlo. Per i sudditi più fedeli e, in generale, per gli appassionati dei Reali è un pezzo di storia del Paese. Oggi è in vendita, anche se il Sovrano conserva ancora un privilegio regale non di poco conto.

Brimptsmead Estate in vendita

È da più di 30 anni che Brimptsmead Estate non è più di proprietà di Re Carlo ma, è innegabile, quel fascino legato alla Famiglia Reale resta (quasi) intatto. Si tratta di un’elegante tenuta edoardiana, immersa nel cuore del Parco Nazionale di Dartmoor, in Inghilterra.

È stata dell’attuale Sovrano fino al 1993 e di colpo è tornata sotto i riflettori perché messa in vendita. Siete interessati? Procuratevi 4,5 milioni di sterline e sarà vostra. Per rendervi il compito più facile, al di là di consigliarvi di trattare per abbassare magari la cifra a 4 milioni, ci proponiamo la conversione in euro: 5,3 milioni.

Il diritto di Re Carlo

Paesaggi mozzafiato e lusso discreto, ma non solo. Brimptsmead Estate vanta anche una storia unica. Per quanto non sia più di proprietà di Carlo da ben 32 anni, questi potrebbe benissimo decidere di concedersi una visita. Nessuno potrebbe fermarlo.

Al netto del fatto che una visita del sovrano verrebbe accolta come un evento clamoroso e decisamente apprezzato. Fa però un po’ ridere l’idea di ritrovarsi Carlo intento a pescare nei fiumi della tenuta. È infatti suo pieno diritto, a patto di fornire un preavviso di 24 ore. Qualcosa che dice molto del profondo legame tra lui e queste terre.

Alla scoperta di Brimptsmead Estate

Originariamente si trattava di una residenza privata di caccia. Sappiamo che si estende per oltre 9 acri di terreno e che il corpo principale della casa misura circa 550 metri quadrati. All’interno troviamo:

sei camere da letto;

cinque bagni;

ampi spazi giorno.

Il tutto è stato restaurato con cura maniacale. Ogni dettaglio è stato infatti scelto per mantenere viva l’autenticità del luogo. Basti pensare alle finestre piombate su misura, così come alle maniglie in bronzo. Spazio poi a pannelli originali in quercia e “satinwood”, così come alle stufe in ghisa. Non manca però qualche elemento moderno, per quanto mimetizzato in maniera eccellente: riscaldamento a pavimento.

La proprietà si completa poi di due cottage indipendenti, noti come Bentley e Herb. Luoghi ideali per accogliere ospiti, come amici o famigliari, ma anche per far risiedere il personale. Come dimenticare poi l’enorme fienile in pietra granitica, pensato per eventi dai vario genere. Una residenza del genere non poteva poi fare a meno di una serie di autorimesse.

Il tutto immerso in un paesaggio che sembra venir fuori da un classico romanzo inglese, tra boschi antichi, un campo inclinato che conduce alle terre aperte del Ducato (ancora oggi di proprietà della Corona) e prati curati fino al minimo dettaglio.