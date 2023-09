Perché Kate Middleton, il Principe William e i figli vestono sempre di blu

Fonte: IPA William, Kate e i figli vestono spesso di blu

Kate Middleton e il Principe William formano una famiglia unita anche in fatto di stile. Sono sempre di più gli eventi in cui la coppia e i bambini sfoggiano abiti di colore blu, perfettamente abbinati tra di loro. Blu era il colore del cappotto della Principessa del Galles il giorno di Pasqua di quest’anno.

E di blu erano vestiti pure George, Charlotte e Louis nel giorno dei festeggiamenti ufficiali del Giubileo della Regina Elisabetta nel 2022. In altri scatti è impossibile non notare che la maglia del Principe del Galles si adatta perfettamente ai pantaloni del piccolo George che, a sua volta, sono in pendant con le calze della sorella minore Charlotte.

È da tempo che i futuri sovrani del Regno Unito sfoggiano con un certa frequenza questa tonalità e dietro questa scelta si nasconde un significato ben preciso. In occasioni pubbliche quanto in ritratti ufficiali, William e Kate sono vestiti di blu. Ovviamente non sempre lo stesso blu: a volte è indaco, altre blu elettrico. Altre ancora blu petrolio oppure blu di Prussia.

Kate Middleton, Principe William e figli sempre in blu: il significato del look

Attraverso quello che indossano, William e Kate – che non possono parlare apertamente di cause politiche – intendono lanciare messaggi sottilissimi. Ad esempio, in occasione della Giornata della Memoria hanno optato per un look completamente total black dalla testa ai piedi. Durante una più recente visita al Centro Culturale Ucraino, la Middleton ha ostentato un outfit composto dai colori della bandiera ucraina (giallo e blu) in segno di sostegno alla popolazione invasa dalla Russia di Putin.

“La famiglia reale è sempre molto attenta al messaggio che trasmette il suo abbigliamento. Gran parte del suo ruolo pubblico è visibile, come disse la regina Elisabetta II”, spiega Elizabeth Holmes, autrice del bestseller del New York Times HRH sullo stile reale: So Many Thoughts. “Prima che qualcuno sappia che lavoro sta facendo, quale causa sostiene o a quale evento partecipa, vediamo cosa indossano. Ne sono molto consapevoli e lo usano con coraggio.”

Ma perché proprio il colore blu e le sue varianti? Perché questa tonalità rappresenta la calma e la responsabilità. La monarchia, del resto, è sinonimo di stabilità. Non solo: il blu è uno dei colori presenti nella Union Jack, la bandiera del Regno Unito, e questo denota dunque patriottismo.

Secondo la Holmes Kate Middleton ha fatto del blu il suo colore distintivo fin dal suo ingresso nella famiglia reale inglese: basti pensare che quando è stato annunciato il fidanzamento ufficiale con il Principe William l’ex commoner si è presentata davanti ai giornalisti con un elegante abito blu, ben abbinato all’anello con zaffiro e diamanti che in passato era della defunta suocera Lady Diana.

“Con il blu si sottolinea la loro unità e si suggerisce una comunanza di valori”, aggiunge Rosie Hart, autrice del saggio The Royal Wardrobe: A very fashion history of the monarchy. “Il blu ha inoltre associazioni con la pace e pure con la modernità, rendendolo una perfetta rappresentazione della ricerca dei Galles di fare appello ai valori sia tradizionali che progressisti nella società”.