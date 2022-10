“Ostilità di Harry verso Camilla”. La sua presenza all’Incoronazione è a rischio

Fonte: Getty Images Corteo funebre ad alta tensione: le lacrime di Harry per la Regina

Continuano i problemi a corte per il Principe Harry. Sempre più insistenti sono le voci che descrivono il suo rapporto con Camilla come ostile, per motivi nuovi e vecchi, che sono riaffiorati nelle ultime settimane. E questo potrebbe portare anche alla sua esclusione dalla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III.

Harry e Camilla non si sopportano: i motivi presunti

Chi lo avrebbe mai detto che il Principe Harry sarebbe divenuto il protagonista assoluto della Famiglia Reale inglese? Sì, perché, inutile negarlo, William sarà Re un giorno, ma non è mai stato al centro della cronaca, un po’ perché ai giornali “non piace”, nel senso che non trovano in lui un appeal interessante per i propri lettori, un po’ perché in Harry tutti rivedono Diana, nel bene o nel male a seconda dei punti di vista.

Il secondogenito di Lady D e Re Carlo III è il figlio del popolo inglese, quello che si ama, si odia, ma al quale si perdona tutto: il ribelle dal cuore d’oro, che negli occhi di molti è ancora quel bambino che, insieme al fratello adolescente, seguiva a testa bassa la bara dell’adorata mamma.

Forse, anche per questo, molto facilmente Meghan Markle sembra il bersaglio perfetto, Harry va difeso a tutti i costi, anche quando non c’è alcun bisogno di farlo.

Seppure tutti lo amano, la sua famiglia non sopporta proprio i suoi comportamenti, forse proprio per quel riflesso di Lady Diana tanto evidente in lui. Per questo, dunque, tra lui e Camilla, la neo Regina Consorte, non corre buon sangue? I motivi di certo possono essere tanti, il Principe mal digerisce la figura di colei che ha distrutto la vita di sua madre, e in passato si è parlato di un rapporto aspro anche tra Camilla e William.

La moglie di Carlo, infatti, avrebbe espresso dei pareri poco carini anche nei confronti di Kate Middleton e Meghan Markle, entrambe inadatte per lei ai loro rispettivi ruoli. L’amicizia che, pare, negli anni intercorresse tra Harry e Camilla si sarebbe corrosa nel tempo e ora, vederla sul trono al posto della nonna, la Regina Elisabetta II, e soprattutto di sua madre, avrebbe aumentato l’astio.

Harry avrebbe detto cose davvero cattive nei confronti della moglie di suo padre, secondo voci di Palazzo, e questo potrebbe mettere a rischio anche la sua presenza a un evento molto importante in arrivo.

Harry e Meghan esclusi dall’incoronazione di Re Carlo III?

Harry e Meghan Markle ci saranno all’incoronazione di Re Carlo III? Il tormentone è ufficialmente partito, e visto il presunto astio tra il Principe e la sua matrigna, ogni giorno sembra meno probabile che questo accada.

Inutile ricordare che la situazione è ai limiti dell’ostilità tra la coppia e la famiglia reale, ormai divisa in fazioni, con le sole Beatrice e Eugenia (con mamma Sarah Ferguson), e ora Sophie di Wessex dalla parte di Harry e Meghan. In più, i Sussex non sono più membri attivi della Corona, per questo, visti i nuovi tagli, i due potrebbero essere esclusi dalla cerimonia, che di certo sarà di dimensioni meno fastose rispetto al passato.

Certo è che, a parte l’esclusione dal balcone di Buckingham Palace, che ormai toccherà a tutti tranne William, Kate e i loro figli, in quanto eredi al trono, il veto a Harry per l’incoronazione sarebbe un pessimo primo passo del nuovo Re, che ha già tanto da farsi perdonare dai suoi sudditi.