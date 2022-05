Meghan vuole incontrare il padre dopo l’ictus. Lui lascia l’ospedale e si rivolge alla Regina

Meghan Markle: camicia a pois, shorts e cappello alla partita di polo

Il padre della Duchessa Meghan, Thomas Markle, ha lasciato l’ospedale dopo l’ictus che lo aveva colpito nei giorni scorsi, e secondo i bene informati del Daily Mail la donna sarebbe pronta a incontrare il padre, dopo tutti questi anni lontani. La notizia fa molto discutere nel Regno Unito, alla vigilia del ritorno del Principe Harry e Meghan Markle a Londra per il Giubileo della Regina. Proprio per questa occasione Thomas ha fatto pubblicamente gli auguri a Sua Maestà.

Meghan, Thomas Markle ha lasciato l’ospedale

Per cinque giorni Thomas, papà di Meghan Markle, è stato in ospedale sotto osservazione, dopo l’ennesimo attacco di cuore. L’uomo era pronto a raggiungere Londra per i festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, una decisione per molti fuori luogo e senza senso.

Voleva essere un ennesimo modo per attrarre l’attenzione della famiglia Reale, un nuovo attacco a sua figlia o un tentativo di incontrarla?

Non lo sapremo visto che, a seguito di una caduta, l’uomo è stato colpito da un forte infarto, e subito dopo è corso sui social per ringraziare tutti.

“Ho avuto tantissimi messaggi di auguri di pronta guarigione” ha scritto Thomas Markle “voglio ringraziare davvero tutti di cuore, ho sentito il vostro affetto. E poi voglio ringraziare tutti i medici e gli infermieri dello staff, gli angeli che mi hanno salvato la vita”. L’uomo ha precisato che al momento ha dei problemi nel parlare, ma che recupererà questa facoltà presto. Al suo fianco il figlio Thomas Jr.

Gli auguri di Thomas Markle alla Regina Elisabetta

Visto che non può più recarsi a Londra, Thomas Markle ha deciso di inviare un messaggio di auguri alla Regina Elisabetta per il suo Giubileo di Platino: “Volevo andare in Inghilterra per porre i miei omaggi alla Regina. Le auguro un felice Giubileo e tanti tanti altri anni ancora”.

Le celebrazioni, che partono il 3 giugno, immobilizzeranno Londra, con tantissimi sudditi che si riverseranno per le strade per assistere alla parata e le altre cerimonie pubbliche all’aperto.

Meghan Markle vorrebbe incontrare suo padre: l’indiscrezione

Tra le sue tante esternazioni pubbliche di questi giorni, per una volta, Thomas Markle non ha mai nominato sua figlia Meghan, l’unico motivo della sua improvvisa popolarità. Secondo l’indiscrezione riportata dal Daily Mail, dopo la notizia del nuovo grave infarto che ha colpito il padre, la Duchessa di Sussex avrebbe tentato di mettersi in contatto con il padre, dopo quattro anni di contrasti.

Il problema? Meghan pare abbia “timore” di incontrare i fratellastri Thomas Jr e Samantha, specie dopo che quest’ultima per anni l’ha attaccata pubblicamente. Il Mirror aggiunge un altro tassello: “Meghan è preoccupata, e vorrebbe avere un contatto privato con suo padre, senza coinvolgere altri membri della famiglia”.

La Markle vorrebbe farlo lontano dai riflettori e da ogni intromissione, familiare e dei media, un punto di incontro con suo padre dopo le tante vicende che si sono susseguite, e che hanno spinto la figlia ad allontanarsi dal padre. Riusciranno i due a conciliarsi? In molti sono scettici, ma attendiamo gli sviluppi di questa intricata e dolorosa faccenda.