Fonte: IPA Meghan Markle

A Hollywood tutto è possibile, ma il ritorno di Meghan Markle nel mondo di Suits sarebbe un colpo di scena che nessuno avrebbe mai immaginato. Eppure, l’invito è arrivato chiaro e forte. Durante la première di Suits: LA, il nuovo spin-off del celebre legal drama, il creatore della serie, Aaron Korsh, ha dichiarato apertamente che l’ex attrice – oggi Duchessa del Sussex – avrebbe sempre un posto riservato se volesse tornare a vestire i panni della brillante Rachel Zane.

La notizia ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan e scatenato il dibattito sui social. Meghan Markle, oggi 43enne, ha lasciato lo show nel 2018 per sposare il Principe Harry e iniziare una nuova vita da Reale, ma il pubblico non ha mai dimenticato il suo personaggio. Rachel Zane, la determinata paralegale che nel corso della serie diventa avvocato, è stata una delle protagoniste più amate e la sua storia d’amore con Mike Ross, interpretato da Patrick J. Adams, ha fatto sognare milioni di spettatori.

Un successo inaspettato e la rinascita di Suits

Il fenomeno Suits sembrava ormai appartenere al passato, fino a quando Netflix ha ridato nuova vita alla serie, portandola a un successo senza precedenti in streaming. A sorpresa, il pubblico ha riscoperto le vicende ambientate nello studio legale Pearson Hardman, facendo schizzare la serie in vetta alle classifiche di visualizzazioni. Il boom ha spinto NBCUniversal a sviluppare un nuovo spin-off, Suits: LA, che debutterà il 23 febbraio e sarà ambientato nello stesso universo del legal drama originale, ma con un cast completamente nuovo.

Questa rinnovata popolarità ha inevitabilmente diretto l’attenzione verso Meghan Markle e il suo ruolo nella serie. Proprio per questo, alla première dello spin-off, Aaron Korsh non ha potuto evitare di rispondere alla fatidica domanda: Meghan potrebbe tornare? La sua risposta è stata entusiasta: l’invito è sempre aperto.

Un cameo possibile o solo un sogno?

Nonostante l’entusiasmo di Korsh, la realtà è ben più complessa. Se da un lato l’idea di un cameo di Meghan Markle in Suits: LA è affascinante, dall’altro ci sono ostacoli difficili da superare. La Duchessa del Sussex ha più volte dichiarato di considerare chiusa la sua carriera da attrice e, da quando ha lasciato la Royal Family come membro senior nel 2020, ha intrapreso nuovi percorsi professionali, tra cui il podcast Archetypes su Spotify e vari progetti di produzione con la sua società, Archewell Productions.

Inoltre, come ha spiegato lo stesso Korsh, la presenza di Meghan in un cameo potrebbe risultare “troppo esplosiva” per il mondo narrativo della serie. Rachel Zane ha avuto un finale ben definito, lasciando New York per trasferirsi a Seattle con Mike Ross. Il ritorno di Meghan sul set potrebbe rompere la famosa quarta parete e rendere difficile mantenere la coerenza della trama.

La risposta di Meghan Markle

Nonostante le difficoltà, il ritorno di Meghan Markle nel mondo di Suits rimane un sogno per molti fan. Se la Duchessa decidesse di accettare l’invito, il suo cameo sarebbe un evento epocale, capace di attirare l’attenzione globale. Sarebbe anche un segnale importante per la sua carriera, magari come primo passo per un ritorno più ampio nel mondo dell’intrattenimento.

Per ora, però, Meghan non ha rilasciato dichiarazioni in merito. La sua priorità sembra essere la sua famiglia e i suoi progetti da imprenditrice, ma in un panorama come quello hollywoodiano, dove tutto può succedere, mai dire mai.

L’unica certezza è che l’universo di Suits continua ad appassionare e il ritorno di Rachel Zane, anche solo per pochi minuti, sarebbe un momento indimenticabile per tutti gli amanti della serie. Il tempo dirà se Meghan Markle sceglierà di cogliere questa opportunità o se lascerà i suoi giorni da attrice definitivamente nel passato.