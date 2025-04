Meghan Markle esce con Harry e si commuove fino a piangere

L'inaugurazione del The Lost Screen Memorial ha fatto commuovere profondamente Meghan Markle che non è riuscita a trattenere le lacrime

Fonte: Getty Images Meghan Markle

C’è qualcosa di profondamente umano nel vedere una figura pubblica, spesso avvolta da un’aura di perfezione e distacco, lasciarsi attraversare dalle emozioni. Vedere Meghan Markle in lacrime non è di certo qualcosa che capita spesso, soprattutto di recente, dato che ha deciso di cambiare completamente la sua vita dando avvio a nuovi progetti che la distaccano definitivamente dalla Famiglia Reale che ha lasciato nel 2020 in tutta fretta.

Meghan Markle si commuove

Nel cuore pulsante di New York, sulla cima della stazione Penn, la Duchessa del Sussex si è lasciata andare a una commozione sincera, mentre accanto a lei il Principe Harry stringeva mani, ascoltava storie e condivideva silenzi. I due hanno inaugurato The Lost Screen Memorial, un’installazione ideata attraverso la loro Archewell Foundation, dedicata alla memoria di giovani vite spezzate. Cinquanta smartphone illuminati, ognuno con il volto di un bambino scomparso a causa dell’impatto tossico dei social media.

“Questi bambini non erano malati. La loro morte non era inevitabile“, ha detto Harry senza mezzi termini, “Sono stati esposti, e in molti casi sono stati spinti a, contenuti online dannosi, del tipo che qualsiasi bambino potrebbe incontrare. Nessun bambino dovrebbe essere sfruttato, adescato o predato negli spazi digitali. Per le piattaforme, potrebbero essere visti come statistiche. Per le loro famiglie, erano amati e insostituibili”. Meghan Markle, in lacrime davanti a quelle immagini, non ha nascosto nulla. Non il dolore, né la rabbia silenziosa che solo certe ingiustizie riescono a far emergere. Indossava un tailleur nero, semplice, rispettoso. Ma è stato il modo in cui ha guardato i genitori, uno a uno, che ha raccontato di più: ascoltava, si fermava, chiedeva dove fosse la foto del figlio. Poi il silenzio. Un minuto intero, carico di tutto quello che le parole non possono contenere.

Una battaglia continua

La forza della Archewell Foundation non è solo nei grandi eventi, ma nella continuità dell’impegno. Il Parents’ Network, nato nell’agosto 2024, ha dato voce e spazio a madri e padri rimasti spesso soli nel dolore. È in questo contesto che il memoriale ha preso forma in un gesto collettivo e profondamente simbolico.

James Holt, direttore della fondazione, ha raccontato come molte famiglie abbiano trovato sollievo nell’incontro con Harry e Meghan. Non si è trattato di semplici abbracci, ma di una condivisione sincera. E in questo legame tra chi ha perso e chi ha deciso di farsi portavoce, Meghan Markle commossa fino alle lacrime ha rappresentato il ponte emotivo tra le storie private e la causa pubblica.

Harry, da parte sua, ha ribadito la responsabilità delle piattaforme e la necessità di leggi aggiornate. Il dolore di queste famiglie, ha detto, “non dovrebbe essere usato per creare statistiche, ma per cambiare le regole del gioco”. L’installazione rimarrà aperta per 24 ore, ma il messaggio che lascia è destinato a durare molto di più.

Harry e Meghan, da tempo fuori dal protocollo Reale, hanno scelto una via più difficile: quella dell’impegno quotidiano. E lontani dalla protezione della Famiglia, stanno provando a fare da soli benché la loro vita rimanga legata a filo doppio con quella dei Reali inglesi. In questi anni, che sono già cinque, non sono mancate le critiche, rivolte in particolare al Principe che – a detta di alcuni – avrebbe dovuto frenare le volontà di sua moglie e rimanere a casa al fianco del padre Carlo e della Regina Elisabetta, con la quale aveva un bellissimo rapporto.