Meghan Markle e Harry e il loro “approccio a doppio binario”: l’indiscrezione

Fonte: Getty Images Meghan Markle e il Principe Harry

Come stanno le cose tra il principe Harry e Meghan Markle? Si parla molto di loro, le voci e i rumor li accompagnano dal primo giorno della relazione, ma questo sembrerebbe un periodo particolare per la coppia, uno spartiacque tra passato e futuro che li starebbe portando a una negoziazione più netta dei rispettivi ruoli. In che senso? Nel senso che sia Harry che Meghan sembrano concentratissimi su progetti che li vedono coinvolti individualmente.

Ma di quali progetti si tratta? E come si ripercuote questa scelta sulla loro relazione e sulla loro famiglia?

Che cos’è “l’approccio a doppio binario” di Harry e Meghan Markle?

Secondo un insider vicino alla coppia e al magazine People, si sta verificando un importante cambiamento nella vita pubblica dei due. Il principe Harry, che ha da poco compiuto 40 anni, si sta concentrando sulle missioni umanitarie e le attività filantropiche, mentre Meghan Markle sta consolidando la propria posizione di imprenditrice e commerciale. In altre parole, ognuno dei due sta prendendo la propria strada e la sta perseguendo con tenacia e costanza.

Questo non impedisce loro, però, di portare avanti anche impegni condivisi, come la Archewell Foundation a sostegno della salute mentale e del benessere dei bambini e The Parents Network, una nuova iniziativa per sostenere le famiglie colpite dai danni online. Ma anche gli impegni nella comunità locale, come l’inaugurazione di Godmothers, una libreria vicino alla loro casa a Montecito.

Fonte: Getty Images

“È evidente che sta emergendo un approccio a doppio binario” ha rivelato la fonte. Notizia confermata da un insider reale, che avvalla l’evoluzione del ménage sempre parlando con People: “Il Duca e la Duchessa hanno trovato il loro equilibrio come individui, non solo come coppia. Il Duca sembra concentrato sul suo lavoro di patrocinio, mentre la Duchessa si focalizza sul suo percorso imprenditoriale”.

Harry si dedica alla filantropia e alle cause umanitarie, Meghan al business da imprenditrice

Nel cuore di Harry c’è sempre stato un posto speciale per l’Africa. In questo momento il principe si sta interessando al regno africano del Lesotho insieme a collaboratori chiave della sua associazione benefica Sentebale. Harry è schierato, proprio come la madre Lady Diana a suo tempo, a combattere l’HIV e AIDS nell’Africa Meridionale.

Questa scelta appare anche come una continuità dei doveri e degli impegni che Harry aveva quando era un membro della Royal Family a tutti gli effetti. Al momento Harry figura come patrono di almeno dieci organizzazioni benefiche, come Sentebale, gli Invictus Games e WellChild, spostandosi tra Stati Uniti, Regno Unito e Africa.

Fonte: IPA

Meghan, dal canto suo, si sta focalizzando sulla California e sui progetti individuali: il lancio di un nuovo show su Netflix, il marchio American Riviera Orchard, di lifestyle, e altri progetti imprenditoriali, anche se non sempre ha registrato grandi successi.

È una fase di consolidamento della quotidianità della coppia, in cui ognuno dei due cerca di concentrarsi sul percorso individuale, senza mancare alle occasioni comuni o familiari. In altre parole, secondo le indiscrezioni, Harry starebbe cercando di essere solo Harry e Meghan solo Meghan, uscendo dalla percezione di loro due come coppia che li accompagna dai primi istanti del fidanzamento.