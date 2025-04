Meghan Markle corre ai ripari, è costretta a scusarsi dopo l’ennesimo errore

Meghan Markle si è scusata dopo un errore causato dal suo e-commerce: dal flop della docuserie al successo per As Ever

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle è stata costretta a scusarsi dopo l’ennesimo errore, ma stavolta, in effetti, non tutto è perduto, considerando che la Duchessa è corsa subito ai ripari per evitare ulteriori danni reputazionali. Ormai, dopo il flop della serie Netflix (che in ogni caso è stata rinnovata per una seconda stagione), si sta concentrando sulla sua azienda di lifestyle, ovvero As Ever. Ma la Markle non è riuscita a soddisfare e coprire tutti gli ordini delle clienti: il suo miele in edizione limitata si è esaurito subito ma i clienti hanno continuato a comprarlo, ignari dell’errore sul sito.

Meghan Markle costretta a scusarsi dopo l’errore

Il miele venduto da Meghan Markle è andato esaurito in pochissimo tempo, ma i clienti non sono stati avvisati e solamente in seguito hanno ricevuto un rimborso e le scuse della Duchessa, che ormai si sta dedicando alla sua attività di lifestyle. La sua linea di prodotti comprende tè, miscele per crêpes e tanto altro: l’entusiasmo dei clienti, come riportato nella nota ufficiale, è stato incontenibile, tanto che il sito ha registrato il tutto esaurito in meno di un’ora. “Gli ordini venivano elaborati così rapidamente che il backend del sito non aveva la possibilità di tenere il passo. Il miele in edizione limitata che hai acquistato era, sfortunatamente, già esaurito“.

Naturalmente la Markle e l’azienda stessa si stanno impegnando per rifornire l’inventario: la Markle non si è limitata a scusarsi, ma le persone che avevano acquistato il miele e che sono state rimborsate potranno scegliere un articolo a loro scelta.

Il messaggio di Meghan Markle

Nell’e-mail dell’azienda era presente un messaggio da parte della Duchessa di Sussex, Meghan Markle, che ha ringraziato i clienti per aver scelto i suoi prodotti. Dall’errore, però, è nato qualcosa di “buono”: per evitare malcontento e prevenire ulteriori critiche e polemiche, gli acquirenti riceveranno tramite posta il suo prossimo articolo in edizione limitata “come regalo da parte mia”, ha fatto sapere la Duchessa. E tra l’altro non hanno nemmeno bisogno di ordinarlo, perché avverrà tutto in automatico: la Markle ha dunque sfruttato questo errore per risolvere la situazione rendendo felici tutti.

Dal flop della docuserie al successo dei prodotti

E se la docuserie With Love, Meghan è stata un flop per la critica (anche se è stata rinnovata per una seconda stagione), lo stesso non si può dire dei prodotti lanciati per As Ever, e che hanno registrato il sold out in poco meno di un’ora. La Duchessa si è detta felicissima dell’andamento delle vendite, ma soprattutto del supporto delle sue affezionate fan. E di errori la Markle negli ultimi tempi ne ha dovuti fronteggiare, a partire da Xisca Mora, che l’ha accusata di aver plagiato uno degli stemmi del Paese per il logo di As Ever. Nella newsletter di aprile, poi, i fan hanno notato un errore di battitura. C’è anche da dire che alla Duchessa non ne fanno passare una, e ogni sbaglio viene passato sotto la lente di ingrandimento. Ma lei ha scelto di andare avanti e di non mollare i suoi progetti, nonostante le critiche.