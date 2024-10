Meghan e Harry: un’esperta reale individua nel passato il momento del loro crollo pubblico

Fonte: Getty Images Harry e Meghan

Si sono trasferiti quasi 5 anni fa dall’altra parte dell’oceano, ma il principe Harry e Meghan Markle continuano a suscitare la curiosità della gente, dei rotocalchi e degli esperti reali.

Tra questi, Ingrid Seward, biografa reale e direttrice di Majesty Magazine, che si è interrogata sull’effettivo momento di “turning point”, ovvero quando Harry e Meghan hanno cominciato a scricchiolare come coppia reale pubblica, quando erano ancora a tutti gli effetti il duca e la duchessa di Sussex. Secondo Seward, il momento esatto del loro breakdown risale al passato, a un evento preciso.

Meghan e Harry: quando sono caduti come coppia Royal

Ingrid Seward, parlando con The Sun, ha individuato un momento esatto sulla linea del tempo della coppia Harry e Meghan, che avrebbe a suo parere segnato la fine della loro vita pubblica. L’esperta identifica questo momento con il famoso tour in Australia del 2018.

Ma cosa è successo durante quel periodo? Il tour in Australia, Nuova Zelanda e nel Pacifico meridionale, organizzato pochi mesi dopo il matrimonio, in realtà è andato benissimo. La coppia ha ricevuto un’accoglienza pazzesca, da rockstar. E forse è stato proprio questo l’inizio della fine. Come mai? Secondo qualcuno, il calore e l’affetto suscitati da Meghan avrebbero dato fastidio a William e Kate. Secondo Seward, l’ex attrice di Suits è stata letteralmente travolta da consuetudini, regole, protocolli che non le appartenevano e avrebbero dovuto essere introdotti in modo graduale.

Fonte: Getty Images

“Penso che sia stato un po’ uno shock che le venisse detto cosa fare, le venisse detto dove andare e le venisse detto come farlo. Stava assumendo un ruolo da protagonista nelle dimensioni reali della monarchia. In quel momento in Australia il suo era un ruolo da protagonista, ma lei non lo era davvero, era solo un ingranaggio nella ruota” ha dichiarato Ingrid Seward a The Sun.

La giornalista spiega che, a suo parere, durante quel viaggio Meghan avrebbe “aperto gli occhi” sull’effettiva realizzabilità delle proprie ambizioni. “Ha aperto gli occhi scoprendo che sarebbe stata solo un ingranaggio della ruota, perché era sposata con il numero due e non con il numero uno, che sarebbe stato il principe William”. Non è la prima volta che la duchessa di Sussex entra nel mirino dei giornalisti: in molti sono pronti a sottolineare che ha commesso tanti, troppi errori.

Il tour di Carlo e Camilla in Australia

I commenti di Ingrid forse non sono casuali. Perché analizzare il crollo di Meghan Markle proprio in questo momento? Perché sta avendo luogo il tour di Re Carlo e della Regina Camilla in Australia. Anche loro hanno ricevuto un benvenuto trionfale e il viaggio, che arriva sei anni dopo quello di Harry e Meghan, si è rivelato un successo.

Letteralmente migliaia di persone si sono riunite per vederli alla Sydney Opera House. Il viaggio prevedeva anche un barbecue tradizionale presso l’edificio del Parlamento a Canberra. Il re e la regina si sono assicurati che la griglia funzionasse correttamente; Carlo si è occupato in prima persona delle salsicce vegetariane e sua moglie dei bangers di manzo.

Fonte: Getty Images

La tesi di Ingrid Seward vanno ad avvalorare le ipotesi che Meghan non fosse facilmente incanabile nelle logiche dei Royals. E che si sia trovata presto incompatibile con gerarchie, protocolli e regole. O forse che si sentisse troppo primadonna per realizzare di essere sposata con il numero due, anche se questa ipotesi sembra davvero azzardata.