Meghan Markle nel mirino di una celebre giornalista: “Ha un talento per gli errori”

Tina Brown, celebre giornalista e biografa di Lady Diana, non ha riservato dolci parole per Meghan Markle, sottolineandone i numerosi errori

Fonte: IPA Meghan Markle

La lista dei detrattori di Meghan Markle continua a crescere. La Duchessa di Sussex sembra proprio non riscuotere successo tra esperti di Royal Family e giornalisti, come testimoniano le recenti dichiarazioni di Tina Brown. L’ex direttrice di Vanity Fair e biografa di Lady Diana ha infatti riservato parole tutt’altro che tenere nei confronti di Meghan, definendola “perfetta nel commettere errori”.

Le parole al vetriolo di Tina Brown contro Meghan

Meghan Markle continua a collezionare attacchi su più fronti. L’ultima a rivolgere pungenti critiche alla Duchessa di Sussex è stata Tina Brown, nota giornalista ed autrice della biografia The Diana Chronicles (2007), dedicata alla compianta Principessa del Galles. In un’intervista concessa a The Ankler, popolare podcast americano dedicato a mode e tendenze, l’esperta non è riuscita a nascondere la propria delusione nei confronti dell’interprete di Suits: “Il problema di Meghan è che ha dimostrato la peggior capacità giudizio di chiunque altro al mondo. È impeccabile nello sbagliare tutto. Davvero. È una perfezionista nel commettere errori. Il suo problema è che non ascolta, ha tutte queste persone intorno a cui chiedere consiglio, chiede la loro opinione e poi non la segue. Fa quello che vuole. E tutte le sue idee sono una schifezza, purtroppo”.

Fonte: IPA

I riferimenti, neanche troppo velati, sono ai licenziamenti volontari di moltissimi collaboratori dell’ex Royal Couple: da quando si sono sposati, nel lontano 2018, almeno 18 dei loro dipendenti hanno rassegnato le dimissioni. Tra questi, ci sono anche il responsabile della stampa globale Toya Holness e la segretaria privata di Meghan, Samantha Cohen, oltre al capo dello staff Josh Kettler. Alla base delle dimissioni, oltre alla scarsa capacità di ascolto di Meghan denunciata dalla Brown, ci sarebbero anche degli atteggiamenti volti a sminuire e terrorizzare i suoi collaboratori.

“Harry? È diventato un agnellino”: le accuse dell’esperta

Anche per il Principe Harry, Tina Brown ha scelto parole al vetriolo: “È molto bravo a fare il principe. E questa è la tragedia: è il membro più talentuoso della famiglia reale, senza dubbio, ed essere principe è tutto quello che sa fare. È molto triste che non possa tornare nel Regno Unito dove sarebbe di aiuto, perché ora la monarchia è lo scheletro di sé stessa. È così snella, come voleva Carlo, che è praticamente anoressica. Avrebbe davvero bisogno di un ambasciatore allegro e ottimista come è Harry. Purtroppo, si è fatto abbindolare da Meghan. Pensava che lei sapesse tutto. È andato al macello come un agnellino. L’ha seguita, bendato, come un bambino”.

Tina Brown non nasconde comunque una nota speranzosa: “Credo che Harry abbia ancora la possibilità di tornare a corte. Sarà sempre il principe Harry, il nipote della regina Elisabetta e il figlio di Diana. Nessuno gli può togliere questo, qualsiasi cosa succeda”. Intanto, l’autobiografia da record del secondogenito di Carlo, Spare, sta per arrivare sul mercato anche in versione tascabile, e in molti si chiedono se con la ristampa possano arrivare anche altre scottanti rivelazioni sulla Famiglia Reale che, complici i problemi di salute di Re Carlo e della Principessa Kate Middleton, non sta certo vivendo un buon momento.