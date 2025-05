Meghan Markle infrange le regole e viene duramente criticata

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle è al centro di una nuova importante polemica visto che, negli ultimi giorni, è riuscita ad alzare un nuovo polverone con un semplice regalo accompagnato da un biglietto di cortesia. La Duchessa di Sussex, infatti, ha deciso di utilizzare il titolo di Sua Altezza Reale che, secondo le regole della Megxit, non dovrebbe più adoperare. La controversa scelta della nuora di Re Carlo III l’ha fatta diventare bersaglio di diverse critiche.

Meghan Markle, le critiche

Meghan Markle riesce sempre a trovare il modo di far parlare di sé. Di recente la Duchessa di Sussex, infatti, è stata ospite del podcast della sua amica, The Jamie Kern Lima Show, dove ha svelato dei dettagli sulla sua vita privata e ha raccontato a lungo il forte legame che la lega ai figli e al marito Harry d’Inghilterra.

Ma un dettaglio dell’intervista dell’ex attrice ha attirato su di lei delle aspre critiche. É stato mostrato, infatti, un dono che Meghan Markle aveva inviato in passato alla padrona di casa, contenente del gelato e della salsa di fragole, accompagnati da un bigliettino: “Con i complimenti di Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex” e questo modo di definirsi ha fatto infuriare diversi esperti della Famiglia Reale Inglese perché infrangerebbe l’accordo che i Duchi di Sussex avevano fatto con la Regina Elisabetta II.

Hugo Vickers, esperto di affari reali, ha dichiarato a riguardo al The Sun: “Penso che sia davvero scioccante.Una cosa che è stata chiarita in modo assoluto quando se ne sono andati è che il titolo di Sua Altezza Reale non doveva essere usato. L’altra persona che non lo usa è il Principe Andrea, che lo ha accettato completamente. E ora vediamo un biglietto stampato con la scritta Sua Altezza Reale. Questo è assolutamente inaccettabile”.

Secondo lo specialista questa mossa di Meghan Markle apre una questione ancora più grande: “Solleva la questione più ampia di cosa stanno facendo con i loro titoli. Il motivo per cui seguiamo quello che stanno facendo è perché è sposata con il Principe Harry. Conferisce un tocco da soap opera che non ci sarebbe se fosse solo una star del cinema. È già abbastanza grave che usino i titoli di Duca e Duchessa del Sussex… È una totale mancanza di rispetto per l’accordo stipulato con la Regina… Nessuno dei titoli dovrebbe essere usato: è uno sfruttamento del sistema. Li collega alla Famiglia Reale Britannica”.

Secondo Hugo Vickers l’utilizzo dei titoli reali non sarebbe un caso isolato: “Non possono avere entrambe le cose. Non dovrebbero approfittarsene in nessuna circostanza: un accordo è un accordo. Il fatto che sia stata stampata una carta dimostra che non si tratta di un caso isolato. Questa carta esiste e presumibilmente viene usata molto spesso in ogni sorta di circostanza”.

Anche l’autrice reale Ingrid Seward ha detto la sua a riguardo, attaccando i Sussex: “Penso che se sua nonna, la Regina Elisabetta, fosse ancora in vita, si offenderebbe profondamente, dato che era molto sensibile al riguardo… La Regina non ha rimosso il titolo di Sua Altezza Reale, ma ha detto loro di non usarlo. Ma lei non c’è più, quindi forse Harry e Meghan pensano di poterla fare franca”.

William d’Inghilterra, infuriato con Meghan

William d’Inghilterra avrebbe preso male l’utilizzo del titolo di altezza reale da parte della cognata, come avrebbe raccontato un cortigiano a Daily Beast: “Carlo potrebbe essere felice di tollerare tutto questo, ma William no. Detesta e disprezza Harry e Meghan con ogni fibra del suo corpo, crede che abbiano tradito tutto ciò che la famiglia rappresenta e l’idea che stiano usando il loro status reale come biglietto da visita lo farà infuriare”.

Un amico di Williama avrebbe aggiunto che il futuro Re sarebbe pronto a prendere dei provvedimenti a riguardo: “Charles ha perso completamente il controllo. È evidente che Harry e Meghan hanno tutte le intenzioni di rendere i suoi ultimi anni un inferno, proprio come temeva. Meghan, usando il suo titolo di Sua Altezza Reale, dimostra quanto sia debole e indebolito. Sa che non farà nulla. Non c’è modo che Re William tolleri questo. I titoli gli verranno semplicemente revocati quando diventerà re. Si troverà un modo”.