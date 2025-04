Maxima d’Olanda bon ton chic in bianco e nero, i dettagli del look

Nel corso di un impegno istituzionale ad Amsterdam, la Regina Maxima d'Olanda ha sfoggiato un look bon ton chic che fa scuola, soprattutto in quanto ad accessori

Fonte: Getty Images Maxima d'Olanda

Maxima, che chic! Non che avessimo dubbi sul buon gusto della Regina d’Olanda, ma l’ultimo look sfoggiato questo martedì in una soleggiata Amsterdam certamente è tra i più belli delle ultime settimane. Per l’occasione (istituzionale, come vedremo) Maxima ha optato per una mise dal sapore bon ton, molto minimale ma con dettagli e accessori che fanno la differenza. Tutto rigorosamente black & white.

Maxima d’Olanda rinuncia ai colori, ma è perfetta

Ci ha abituato a look talvolta “discutibili”, per usare un eufemismo, perciò non è strano se vederla in black & white risulta un tantino insolito. Maxima d’Olanda in verità non si è mai preclusa niente in quanto a look, piegando capi e accessori al proprio gusto e alla propria volontà. La Regina adora sfoggiare colori accesi e sgargianti, non disdegna mix improbabili e impreziosisce sempre l’insieme con cappelli, cinture, scarpe e borsette scegliendo spesso e volentieri materiali meno preziosi (si fa per dire). Ma stavolta no: Maxima ha deciso di essere più bon ton che mai.

Fonte: Getty Images

Ed eccola in tutto il suo splendore, nel corso di un evento istituzionale ad Amsterdam dove, insieme al marito, Re Guglielmo, ha incontrato il Sultano dell’Oman in visita di Stato. Non è difficile comprendere la scelta di Maxima che, a differenza dei look indossati in Kenya, adatti a quel tipo di ambiente e contesto (e coloratissimi), ha preferito mantenersi su colori neutri e linee minimali, senza strafare.

Impossibile non restarne incantati. Prima di tutto risalta la giacca bianca sagomata, con pietre ton sur ton sul bavero e lungo le rifiniture, che Maxima aveva già indossato nel 2004 alle nozze del Principe Friso, defunto fratello del Re tragicamente scomparso dopo un incidente in sci. Al giacchino ha abbinato una gonna nera a campana, creando un insieme che conferisce un’aria formale ma ultra femminile. La Regina ha sfoggiato anche le sue décolleté preferite, rigorosamente nere e con tacchi a spillo, ma gli accessori non finiscono qui…

Gli accessori di Maxima d’Olanda, tra perle e rafia

Quando si parla di Maxima d’Olanda, gli accessori non mancano mai. Su tutti i cappelli, che la Regina adora come poche altre cose al mondo. Stavolta ha optato per un modello a falda larga in rafia, nero e perfetto per ripararne il volto dal sole senza coprirlo del tutto. E meno male, potremmo aggiungere: così non ha sacrificato alla vista dei suoi ammiratori l’acconciatura con chignon basso e gli splendidi orecchini pendenti in perle e diamanti. Un bel colpo d’occhio.

Fonte: Getty Images

Spazio anche agli accessori leather, quei dettagli in pelle che non guastano mai. Da una parte i guanti neri, dall’altra la pochette rigida, sempre nera. Il connubio perfetto per completare un look discreto ma che sa come farsi notare, degno di una regina di stile con grande personalità quale è Maxima.