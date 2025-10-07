Mary di Danimarca osa con il pizzo: look dark e sofisticato al concerto di Copenaghen

IPA Mary di Danimarca splende in viola sotto il cielo grigio di Copenaghen

C’è un nuovo capitolo nella storia di eleganza di Mary di Danimarca, e stavolta ha il profumo deciso del pizzo nero. La Regina, da sempre tra le royal più raffinate d’Europa, ha stupito tutti al concerto del DR Girls’ Choir a Copenaghen, scegliendo un look inedito e audace: un completo tuxedo dall’allure maschile, ingentilito da un top in pizzo semi-trasparente. Un equilibrio perfetto tra classe regale e spirito contemporaneo, che segna l’ennesima evoluzione del suo stile.

Mary di Danimarca e il look dark e sofisticato

L’occasione era speciale: il Dark Concert del coro femminile nazionale danese, di cui Mary di Danimarca è patrona dal 2018. Un evento suggestivo, e lei — come sempre — è riuscita a interpretarlo con la giusta dose di eleganza e personalità.

La Regina, 53 anni, ha scelto un tailleur nero firmato Paul Smith, impeccabilmente tagliato e con revers in raso che donavano luce al viso. Il completo, con giacca doppiopetto e pantaloni dritti in lana, prende ispirazione dal classico smoking maschile, ma Mary lo ha reso squisitamente femminile con un solo, preciso dettaglio: un top in pizzo trasparente del brand olandese Róhe, dal fit aderente e collo alto, che svelava con discrezione la pelle, giocando tra trasparenze e geometrie.

Il risultato? Un effetto sofisticato, deciso, eppure mai sopra le righe. Un modo intelligente per reinterpretare la sensualità: mai ostentata, ma accennata con grazia. Per completare il look, Mary ha scelto accessori altrettanto raffinati — una clutch nera di Bottega Veneta, décolletées in vernice di Gianvito Rossi e orecchini in oro e diamanti Dulong, un gioiello ricorrente nei suoi outfit più riusciti.

La Regina che veste il potere (e la leggerezza)

Se c’è una cosa che Mary di Danimarca ha imparato a fare bene, è indossare l’eleganza con disinvoltura. I suoi look parlano sempre di equilibrio: tra femminilità e autorità, tra modernità e rispetto per il ruolo. Non a caso, negli ultimi mesi, la sovrana ha virato verso uno stile sempre più contemporaneo, flirtando con linee pulite, silhouette minimal e tocchi di audacia misurata.

Solo poche settimane fa, durante una cena di Stato a palazzo Amalienborg, aveva incantato con un completo color crema composto da pantaloni ampi e top a collo alto arricciato, abbinato a un lungo cappotto nero e gioielli luminosi. Ora, con questo tuxedo dark e il top in pizzo, Mary consolida la sua immagine di icona fashion capace di fondere la sartoria maschile con la grazia regale.

Le trasparenze del pizzo, in questo caso, non sono un vezzo estetico, ma un messaggio: quello di una donna che si permette di osare, di raccontarsi attraverso i contrasti. È la stessa filosofia che anima il marchio Róhe, fondato ad Amsterdam e noto per le sue linee architettoniche e i materiali raffinati. Il top scelto da Mary, descritto come un “delice lace top con silhouette aderente e collo alto”, è diventato virale in poche ore: un piccolo manifesto di stile per tutte quelle donne che non temono di unire eleganza e carattere.

Da Marlene Dietrich a Yves Saint Laurent, il tuxedo al femminile è da sempre sinonimo di libertà e potere. Mary di Danimarca lo rilegge in chiave moderna, mescolando texture e linguaggi: la lana maschile del completo incontra il pizzo più sensuale, e il risultato è pura armonia.

Non è la prima volta che la Regina sceglie di “prendere in prestito dal guardaroba dei boys”: già in passato aveva sfoggiato blazer doppiopetto e pantaloni sartoriali durante eventi ufficiali, ma questa volta il tocco dark lo rende particolarmente interessante. È la prova che anche una royal può reinterpretare i codici dell’eleganza in modo personale e moderno.