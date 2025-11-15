Mary di Danimarca, il look perfetto in Brasile: camicia di lino e cintura in rafia

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

La Regina Mary di Danimarca è tornata in Brasile per la seconda volta in un anno. L’appuntamento è a Belém, in occasione della COP 30, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. E se il focus è la salvaguardia dell’ambiente e il sostegno a progetti e iniziative in difesa della Foresta Pluviale, Mary non perde l’occasione di incantare con outfit raffinati e sobri, dai colori e tessuti che sembrano ispirarsi proprio alla natura.

L’outfit ispirato alla natura

In questi giorni, la Regina Mary si è trovata in visita al Parco Utinga di Belém, ospite delle popolazioni indigene che si battono silenziosamente per preservare la natura e la biodiversità dell’Amazzonia. Quello dello foresta pluviale non è di certo un clima mite, tra caldo, afa e umidità alle stelle è difficile apparire eleganti. Eppure, la Regina di Danimarca ci è riuscita, e sembra pure senza alcun sforzo. Il suo look è tutto da copiare per le fortunate che hanno in programma un bel viaggio in Sud America.

Il tessuto scelto non poteva che essere il lino, perfetto anche per le temperature più elevate. Di lino è la camicia di Mary, senza il bisogno di essere stirata, con colletto alla coreana e maniche arrotolate. I bottoni lasciati aperti servono per resistere al caldo, ma sono anche un vezzo delicatamente sensuale. Nello stesso tessuto fresco e naturale sono i pantaloni a palazzo, con la vita altissima e pinces sui fianchi: il modello che più di tutti regala gambe chilometriche.

I pezzi forti dell’outfit regale sono gli accessori. Il vero tocco di classe è la cintura in rafia con dettagli in pelle. Il giusto contrasto strutturato e chic ai capi vacanzieri, per mettere in risalto il punto vita con stile. Ai piedi delle ballerine con tacchetto, in pelle ocra e con la punta bianca, in perfetto pendant con il resto del look. Bianche e divertenti sono le unghie, mentre ai polsi tintinna una cascata di braccialetti dai ciondoli colorati. Simpatico contrasto con la collanina e i pendenti d’oro, classici e discreti.

Infine, c’è il beauty look, con il make-up dai toni caldi, dove è il blush ambrato a farla da padrona e i capelli in piega perfetta. Come avrà fatto la Regina a restare indenne all’umidità della Foresta Amazzonica? Chi può, le chieda di rivelare al mondo intero la propria hair routine.

L’impegno ambientalista di Mary di Danimarca

La Danimarca è tra i paesi d’Europa più attenti all’ambiente e alla sostenibilità e l’attenzione della Regina sul tema è massima. Non stupisce, dunque, che Mary abbia voluto prendere parte alla COP 30, supportando le iniziative locali e che, partendo dal basso, si impegnano ogni giorno per salvaguardare la natura che per loro è anche casa e fonte di sostentamento.

“Nel mezzo della fitta foresta verde dell’Utingaparken a Belém, Sua Maestà la Regina ha potuto comprendere il ruolo cruciale che le popolazioni indigene svolgono nella protezione della natura e della biodiversità dell’Amazzonia. Come ospite d’onore di oggi, la Regina è stata invitata a partecipare a una danza tradizionale” si legge sui social della Corona danese. Dopo le visite ai laboratori e ai villaggi, Mary si è infatti lasciata trasportare dall’allegria del popolo brasiliano, prendendo parte a una serata danzante e lasciandosi coinvolgere, tra sorrisi e divertimento, in un pomeriggio a suon di musica. A riprova che il suo outfit è perfetto per ogni circostanza.