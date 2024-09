Mary di Danimarca, un incanto con l’abito da sera di 10 anni fa. In stile Kate Middleton

Mary di Danimarca alla cena di gala con l'abito in seta di Erdem in stile Kate Middleton, del 2014. "Non tutte se lo possono permettere", è stupenda

Mary di Danimarca non smette di far sognare. Alla cena di gala per gli ufficiali dello Yacht reale Dannebrog indossa un abito da sera di Erdem con cui aveva debuttato nel 2014, ben 10 anni fa ed è semplicemente incantevole. Anche se la Regina consorte assomiglia sempre più nello stile a Kate Middleton.

Mary e Federico di Danimarca al gala per gli ufficiali del Royal Yacht Dannebrog

Accantonati finalmente i gossip sul tradimento di Re Federico, Mary di Danimarca torna a sorridere. La Regina sembra aver dimenticato la storia clandestina del marito con l’amante spagnola, Genoveva Casanova, che aveva messo seriamente a rischio non solo il suo matrimonio ma anche la Corona danese.

Così, Mary è apparsa rilassata e sorridente accanto a Federico durante uno degli eventi più prestigiosi della vita di Corte. Mercoledì 11 settembre il Re e la Regina sono sbarcati dal Royal Yacht Dannebrog, concludendo così formalmente la stagione estiva di navigazione 2024.

Il Sovrano era in divisa, mentre Mary ha indossato un tailleur pantaloni blu navy, perfettamente coordinato ai colori della Marina danese. Curatissimi gli accessori del suo look. Sul bavero della giacca ha appuntato una spilla a forma di ancora, mentre ha raccolto i capelli con un foulard in un’elegante coda di cavallo.

L’augusta coppia ha concluso la giornata, offrendo una cena di gala agli ufficiali del Royal Yacht Dannebrog che si è tenuta al Palazzo di Cristiano VII, Amalienborg. Oltre a Federico e a Mary di Danimarca, era presente anche la Regina madre, Margherita II, che lo scorso gennaio ha abdicato in favore del figlio.

La cena segna tradizionalmente la fine della stagione estiva e viene organizzata per salutare l‘equipaggio del Dannebrog che è generalmente costituito da 9 ufficiali, 7 sergenti, 2 marinai arruolati 2a classe e 36-39 coscritti che restano solo per un’estate, tutti appositamente selezionati dalla Marina.

Mary di Danimarca, con l’abito di Erdem di 10 anni fa

Per il gala Mary ha deciso di recuperare dall’armadio un abito da sera in seta a fantasia floreale sui colori sfumati del blu, rosso, fucsia e verde, firmato Erdem. Il modello si chiama Aurelia. È a girocollo, ha maniche corte, aderisce alla silhouette fino alle caviglie e la vita è segnata da una cintura in stoffa.

La Regina lo ha indossato per la prima volta nel 2014, ossia 10 anni fa, e le sta ancora divinamente. Il resto del look è composto da una clutch in seta rosa antico, di Bottega Veneta, e dalle décolleté di Gianvito Rossi, in pelle scamosciata viola, le Gianvito 105 che sono tra le più indossate dalle teste coronate, da Maxima d’Olanda a Kate Middleton.

Mary di Danimarca si ispira a Kate Middleton

A proposito della Principessa del Galles, c’è molto del suo stile nell’outfit di gala di Mary di Danimarca. In effetti, la somiglianza, anche nell’abbigliamento, tra le due donne è stata più volte sottolineata. Ma in questo caso specifico sembra quasi che la Regina danese abbia “saccheggiato” l’armadio di Kate. Oltre alle Gianvito Rossi, anche Erdem è spesso scelto da Lady Middleton per le serate più eleganti.

Mary ha fatto bene a ispirarsi a Kate, dato che la sua mise ha ricevuto solo complimenti, anche per aver osato indossare un abito di 10 anni fa. “Stupendo! Adoro questo look attillato e sexy perfetto per lei!“; “Ho sempre amato questo abito e ho pensato che fosse un peccato che lei lo avesse indossato (finora) solo una volta. Adoro anche l’abbinamento con le ametiste”, in riferimento agli orecchini. E ancora: “Che figurino! Non so se molte donne sarebbero in grado di indossare un vestito di 10 anni fa e apparire ancora meravigliose”.