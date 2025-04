Jane e Patricia, chi sono le sorelle di Mary di Danimarca

Fonte: IPA Mary di Danimarca

Mary di Danimarca, nata Mary Donaldson, è oggi Regina consorte di Danimarca ed è nota per essere la prima sovrana di origini australiane ad entrare nella famiglia reale danese​. Al suo fianco, sin dagli inizi di questa favola moderna, ci sono le due sorelle maggiori Jane e Patricia Donaldson, figure chiave nella vita privata della Regina.

Cresciute tutte e tre ad Hobart, in Tasmania, Jane e Patricia hanno condotto vite lontane dai riflettori, ma non hanno mai fatto mancare il loro sostegno alla famosa sorella. Entrambe erano presenti nei momenti più importanti (dal matrimonio di Mary con il Principe Frederik alle recenti cerimonie reali) a testimonianza di un legame familiare profondo e di lunga data.

Jane Donaldson: la sorella maggiore di Mary di Danimarca

Jane Alison Donaldson, classe 1965, è la primogenita della famiglia Donaldson​ e la sorella maggiore di Mary di Danimarca. Laureata in farmacia, Jane lavora come farmacista in Australia ed è sempre rimasta legata alle sue radici tasmaniane. Vive tuttora in Australia, dove ha costruito la propria famiglia: è sposata con Craig Stephens e ha tre figli​.

Nonostante la distanza geografica, Jane non ha esitato a fare sentire la sua presenza nelle tappe cruciali della vita di Mary. Nel maggio 2004 fu al fianco della sorella nel ruolo di damigella d’onore durante il matrimonio reale a Copenaghen​, un evento seguito in tutto il mondo.

Più di recente, quando Mary è diventata Regina consorte in seguito all’abdicazione di Margrethe II, Jane è volata in Danimarca per sostenere la sorella durante la cerimonia di proclamazione​.

Un tenero abbraccio tra Mary e Jane, immortalato dalle telecamere in quell’occasione, ha mostrato al pubblico il forte legame tra le due. Jane, che in famiglia ha sempre avuto il ruolo di sorella maggiore premurosa, mantiene un profilo discreto nella quotidianità, ma resta una presenza costante e affidabile per Mary.

Patricia Donaldson: l’altra sorella di Mary di Danimarca

Patricia Anne Donaldson, classe 1968, è la seconda delle sorelle di Mary e condivide con Jane e Mary la stessa infanzia australiana a Hobart, in Tasmania. Conosciuta affettuosamente in famiglia come “Trish”, Patricia ha uno spirito riservato e ha scelto di condurre la sua vita lontano dalle luci della ribalta.

Anche lei ha formato una famiglia in Australia: Patricia si è sposata due volte ed è madre di tre figli​. I primi due sono nati dal suo precedente matrimonio con Ken Woods, mentre il terzo dall’unione con l’attuale marito, Scott Bailey. La vita di Patricia ha subito un cambiamento inaspettato quando la sorella minore Mary ha sposato l’erede al trono danese Frederik: improvvisamente, eventi familiari un tempo privati hanno attirato l’attenzione internazionale.

Un episodio emblematico fu il suo matrimonio, celebrato a Hobart nel gennaio 2004, a cui parteciparono Mary e il fidanzato reale Frederik. La presenza della futura Principessa attirò media e curiosi, ma la cerimonia rimase intima: Mary intervenne solo per dedicare agli sposi una poesia d’amore scritta di suo pugno, intitolata “This Day”​. Pochi mesi dopo, a ruoli invertiti, Patricia volò in Danimarca per assistere alle nozze reali di Mary, vestendo insieme a Jane i panni di damigella d’onore​.

Oggi Patricia continua a vivere in Tasmania, lontana dal clamore, ma è sempre rimasta vicina a Mary. Le due sorelle si sentono regolarmente e, quando gli impegni lo permettono, si ricongiungono per trascorrere del tempo in famiglia. Patricia, proprio come Jane, è un’affettuosa zia dei quattro figli che Mary ha avuto con Federico, e mantiene con la Regina un rapporto fatto di sostegno sincero e complicità familiare. Il legame tra Mary e le sue sorelle maggiori, nato nella quotidianità di una famiglia australiana qualunque, resta solido anche ora che le loro vite si muovono tra la normalità di Hobart e lo splendore della famiglia reale danese.