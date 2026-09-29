Maria Carolina di Borbone, le prime parole sull’amore con Jordan Bardella

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella

Per mesi hanno lasciato che fossero le fotografie a raccontare la loro storia. Adesso Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie rompe per la prima volta il silenzio sulla relazione con Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National.

La Principessa, 23 anni, ha parlato del loro rapporto in un’intervista a Le Figaro, raccontando una coppia nata dall’incontro di due biografie molto diverse. “Veniamo da due mondi differenti”, ha ammesso.

Lei è cresciuta tra Monaco, Parigi e Roma, in una famiglia aristocratica; lui ha origini più modeste, proviene dalla periferia parigina e ha costruito la propria carriera all’interno del partito guidato per anni da Marine Le Pen.

La liaison è emersa pubblicamente nei primi mesi del 2026. Lo scorso aprile i due sono apparsi insieme in Corsica e il 7 giugno si sono mostrati pubblicamente al Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Lo stesso luogo dove, un anno prima, si sono incontrati.

Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella: “Due mondi diversi”

Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie non ha nascosto la distanza tra le rispettive origini. Ha sottolineato però di essere cresciuta viaggiando molto, incontrando persone e culture differenti. Una formazione che, secondo il suo racconto, le ha permesso di confrontarsi con realtà lontane dalla propria.

A colpirla di Jordan Bardella è stata soprattutto la sua dedizione alla politica. Durante le vacanze trascorse insieme in Sardegna, il leader del RN ha dedicato buona parte delle mattinate alla scrittura del suo terzo libro. Maria Carolina ha scherzato sul tempo sottratto alla coppia, ma ne ha sottolineato soprattutto disciplina e ambizione.

La politica, del resto, è ormai entrata inevitabilmente anche nella loro quotidianità. La Principessa ha svelato di essere accanto al compagno nei momenti più delicati e lo ha descritto come un uomo che “non stacca mai”, completamente assorbito, a suo dire, dal futuro della Francia.

“Jordan è ossessionato dal futuro della Francia e del popolo francese. Non è nemmeno la politica che lo affascina; è il destino del suo Paese che lo ossessiona, che lo preoccupa. Non si ferma mai”

Nell’intervista Maria Carolina ha affrontato pure le indiscrezioni sulle presunte tensioni tra Bardella e Marine Le Pen. La sua è stata una lettura netta: ha respinto l’idea di una rottura e ha evidenziato quella che ha definito la lealtà del compagno nei confronti della leader del RN. Di Le Pen, che ha conosciuto personalmente, ha detto inoltre di ammirarne la “forza”.

Maria Carolina sempre più al fianco di Jordan Bardella

Il confine tra vita privata e dimensione pubblica della coppia, intanto, sembra essersi fatto meno netto. All’inizio di settembre Maria Carolina ha accompagnato Jordan Bardella al Forum di Cernobbio, a Villa d’Este, dove il presidente del Rassemblement National è stato impegnato in incontri e interventi politici.

Maria Carolina è la figlia maggiore di Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, e Camilla Crociani. La successione dinastica della Casa di Borbone delle Due Sicilie è da tempo oggetto di una disputa tra due rami familiari: nel 2016 Carlo modificò le regole successorie del proprio ramo introducendo la primogenitura assoluta, una decisione contestata dal ramo rivale.

Ora, però, è soprattutto la relazione con Bardella ad averla riportata al centro dell’attenzione. Dopo mesi di fotografie e apparizioni pubbliche, Maria Carolina ha scelto per la prima volta di raccontare in prima persona il loro rapporto. Due mondi differenti, come ha riconosciuto la stessa Principessa, che per il momento sembrano aver trovato un punto d’incontro tra vita privata, impegni pubblici e una politica sempre più presente anche nella quotidianità della coppia.