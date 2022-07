Letizia di Spagna, Felipe da solo e in difficoltà. Il messaggio della Reina

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e le figlie: gli abiti da sera che incantano

La Regina di Spagna non ha potuto seguire seguire tutti gli impegni segnati sull’agenda a causa del Covid a cui è risultata positiva pochi giorni fa, e la sua assenza si è fatta sentire soprattutto a Ermua, in occasione della commemorazione del 25° anniversario dell’assassinio del consigliere Miguel Ángel Bianco. All’omaggio per le vittime del terrorismo era ovviamente presente il Re Felipe, il quale si è trovato solo e ha portato a tutti il messaggio della Regina.

Letizia di Spagna, il suo messaggio portato da Felipe

Re Felipe VI si è recato ad Ermua per commemorare le vittime di terrorismo, in occasione del 25° anniversario dell’assassinio di Miguel Ángel Bianco, avvenuto il 10 luglio del 1997.

Grande assente Letizia di Spagna, che per questioni di salute legate al Covid ha dovuto cancellare i suoi appuntamenti di questi giorni e anche i futuri, finché la sua situazione resta invariata. Prima di iniziare il suo discorso, il Re Felipe ha portato a tutti il messaggio della Reina, dispiaciuta per non aver potuto partecipare a un evento così importante.

“Era un desiderio della Regina essere con noi oggi e le dispiace di non potercela fare, ma manda il suo amore a tutti noi“, ha così esordito Re Felipe, prima di continuare il suo discorso. “Non potrò mai dimenticare ogni momento di quel giorno”, ha detto riferendosi all’assassinio del consigliere Bianco, stringendosi attorno alle famiglie colpite dal terrorismo.

Letizia di Spagna positiva al Covid: come sta

Da alcuni giorni Letizia di Spagna è risultata positiva al Covid, e a farlo sapere è stata proprio la Casa Reale che ha confermato la presenza di soli lievi sintomi per la Regina. Felipe è risultato invece negativo al test per il virus, e per questo sta proseguendo nel seguire i suoi impegni in agenda, a differenza di Donna Letizia, la quale si è vista costretta a cancellare i suoi appuntamenti in attesa che si negativizzi.

Dopo la sua presenza alla cerimonia di premiazione della Fondazione Principessa di Girona , che si è tenuta il 4 luglio, la Regina ha dovuto fermarsi per questioni di salute e per questo ha dovuto rinunciare ad eventi che le stavano molto a cuore, come l’incontro con i vincitori della borsa di studio Transforming Realities della BBVA Microfinance Foundation e con i rappresentanti della Crecer Jugando Foundation della TVE Corporation.

Letizia di Spagna, il primo messaggio dopo il Covid

Il messaggio da parte della Regina portato da Re Felipe ad Ermua nella giornata di domenica 10 luglio, in occasione della commemorazione delle vittime di terrorismo, non era il primo. Anche in occasione della cerimonia di premiazione degli International Journalism Awards erano arrivate alcune parole di Letizia di Spagna, sempre da parte di Don Felipe: “Mi chiede di mandarvi un saluto“, aveva detto, “Come lei dice: pazienza e pronti a continuare”.

Sicuramente la Regina di Spagna potrà presto tornare a presenziare ai suoi grandi impegni che la vedono giornalmente coinvolta, appena risulterà negativa al test, ma per il momento è costretta a restare a casa e ad affidare al marito i suoi messaggi da portare a tutti i presenti.