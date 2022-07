Letizia di Spagna spodestata da una bellissima Principessa. Felipe approva

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e le figlie: gli abiti da sera che incantano

Letizia di Spagna è risultata positiva al Covid e ha dovuto rinunciare a diversi appuntamenti in agenda. Ma a distrarre l’attenzione dalla sua assenza ci ha pensato un’altra bellissima Principessa, col plauso di suo marito, il Re Felipe.

Letizia di Spagna, chi è la Principessa che l’ha sostituita

Letizia di Spagna dunque può riposare tranquillamente in attesa che si negativizzi, anche se ha saltato due udienze a Palazzo e ha rinunciato alla cerimonia di premiazione degli ABC International Journalism Awards, un appuntamento che sente particolarmente visti i suoi trascorsi da giornalista. Così Felipe si è trovato da solo in smoking a presenziare al gala che in effetti senza la Reina è stato sottotono. D’altro canto, lo scorso febbraio Donna Letizia dovette tenere da sola le redini della Monarchia dato che suo marito era positivo al Covid.

Questa volta però il Re ha un asso nella manica che mancava a Letizia. Questa carta strategica si chiama Leonor, sua figlia maggiore. La Principessa delle Asturie è da poco tornata a casa, dopo un anno trascorso a studiare in Galles, e ha fatto subito parlare di sé.

Letizia di Spagna, l’effetto Leonor

Leonor e e sua sorella Sofia hanno visitato insieme una mostra dedicata a Dalì in un evento cui hanno partecipato da sole. Ma dove la primogenita di Letizia ha davvero brillato è stato al gala dedicato al Premio Principessa Girona. È stato precisamente in quel momento che la ragazza, 16 anni, è salita alla ribalta della scena e dopo quella serata non si è fatto che parlare di lei. Non solo, come ha sottolineato il magazine Hola!, ha avuto il privilegio, prima riservato solo a icone come Kate Middleton, di creare “l’effetto Leonor”.

Fonte: Getty Images

In altre parole, il suo look è andato letteralmente a ruba. La Principessa ha monopolizzato i media internazionali con il suo stile fresco e bon ton, come si conviene alla futura Regina spagnola. Per la serata di gala, Leonor si è presentata con un abito celeste midi, dal corpetto intrecciato che lascia scoperte le spalle. Il vestito è firmato Miphai, un brand spagnolo, nato a Malaga nel 2019, che è specializzato in abiti da sposa e da cerimonia. Inutile dire che il modello scelto dalla Principessa è praticamente introvabile. Anche perché l’abito è andato in saldo e così le fortunate che l’hanno potuto acquistare a 169 euro anziché 195. Conseguenza di ciò? I servizi del sito di Miphai sono praticamente crollati a causa del numero elevato di visite.

I vertici della maison hanno dichiarato: “Pensiamo alle donne a cui piacciono i modelli di diversi periodi storici, come gli anni ’50 e ’60. Semplici, ma molto femminili”.

Il look di Leonor è stato definito da Cenerentola, complice anche lo chignon alto, che ricorda quello delle Principesse delle favole o dei balletti, ma anche a causa degli orecchini in oro bianco, topazio e brillanti, che esaltavano il blu dei suoi occhi.