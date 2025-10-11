Letizia di Spagna torna al rosso e fa tendenza

IPA Letizia di Spagna

La Regina Letizia mai così sicura di sé con il look rosso acceso che fa tendenza: da un po’ di tempo non sfoggiava questo colore, simbolo del potere e della passione, per gli abiti degli impegni pubblici. L’occasione era estremamente importante per la Reina, una tematica che le sta molto a cuore: la salute mentale. In occasione della Giornata Mondiale, ha preso parte all’evento, come di consueto.

Letizia di Spagna, il look rosso acceso

La settimana è stata piena di impegni per Letizia di Spagna, e non è ancora finita: domenica 12 ottobre è attesa insieme a Re Felipe e alle figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia, per la Festa Nazionale. Ma ha anche preso parte a una mostra sul pittore spagnolo Goya a Bruxelles, dove ha indossato un abito a fiori, un omaggio al genio di Re Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre. E non si sarebbe mai persa la possibilità di partecipare all’evento dedicato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale.

IPA

Per l’evento, Letizia di Spagna non ha scelto un look qualsiasi, ma un colore ben preciso, che comunica sicurezza, fiducia in se stessi, potere. E amore, ovviamente. Da un po’ di tempo la Reina non lo indossava, anche se il rosso è il suo colore preferito. Non è la prima volta che vediamo questo abito, anche se la Principessa delle Asturie, Leonor, lo aveva scelto di un colore diverso, in verde. La firma è di Adolfo Domínguez. La Reina ha completato il suo look con le slingback Magrit e una borsa coordinata, oltre che l’immancabile anello Coreterno.

Come sempre, Letizia di Spagna fa tendenza: l’abito è tra i preferiti del momento, un trend lanciato da lei e dalla Principessa delle Asturie. Domani 12 ottobre è anche una giornata speciale per la Famiglia Reale spagnola: da cinque anni non hanno una foto insieme nel giorno della Festa Nazionale. Leonor e Sofia sono state talvolta assenti, in base agli impegni di studio o per altri motivi. Entrambe le sorelle sono cresciute: negli ultimi mesi sono state lontane per il viaggio-studio di Leonor sulla nave scuola. E quando si sono riviste, è stata una grande gioia.

Il discorso sulla salute mentale

Il tema, come anticipato, è estremamente sentito dalla Reina Letizia, che ha tenuto un discorso durante l’impegno in pubblico. “Sento che gli adolescenti stanno perdendo la capacità di narrare, di mettere le parole quando si attraversa una situazione così estrema e cosa succede quando non si riesce a dare parole a ciò che si sente, a ciò che fa male, al danno, alla perdita, all’incertezza ? Quale strumento c’è per continuare a narrare, a narrare, a trovare le parole? Leggere libri, che migliora anche le funzioni cognitive. Quindi tutte le strade portano ai libri, a leggere libri”. Letizia ha sempre difeso la lettura, e non è la prima volta che parla a favore del tema: durante la visita in una scuola, ha cercato di incoraggiare i giovani ad aprire le menti. “Ma sapete che leggere libri insegna anche molto?”.