Letizia di Spagna lascia senza fiato in rosso e oro. Ma low cost

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna seduce con un completo sofisticato rosso-arancione e accessori in oro. Ma il suo look da Regina ha un segreto. Infatti, è low cost. Appartiene al suo guardaroba dal 2019 ed è firmato Zara.

Dopo l’abito lilla e il vestito a rete di Hugo Boss, Letizia di Spagna ricicla un altro pezzo forte del suo armadio e lo fa trasformando un completo da giorno in un raffinato look da cocktail. L’occasione è la visita al Circolo delle Belle Arti di Madrid insieme a suo marito Felipe in occasione del centenario del primo negozio Casa del Libro.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, il look di Zara

La Reina ha fascino da vendere. Ogni volta che indossa il rosso in tutte le sue sfumature diventa irresistibile. È inutile che tenta di cambiare colore, nessuno esalta la sua bellezza come il rosso appunto.

Questa volta ha scelto un look molto particolare composto da un lungo top asimmetrico e da un paio di pantaloni morbidi rosso-arancio. Donna Letizia lo ama particolarmente. Ha debuttato con questo completo nel 2019 durante il viaggio di Stato in Argentina dove lo ha abbinato a una spilla a forma di ape in ambra e lo ha riproposto due anni fa in occasione della cerimonia della consegna del Premio Cervantes dove lo coordinò alle sue slingback di Carolina Herrera. Come non darle torto, l’ensemble è perfetto per lei e poi ha un grande vantaggio, è low cost. Infatti è una creazione di Zara che costa 146 euro circa. E per la terza volta la Reina è riuscita a rinnovarla giocando con gli accessori.

Fonte: Getty Images

Per l’appuntamento al circolo delle Belle Arti, la moglie di Felipe ha deciso di dare un tocco glamour al suo look scegliendo degli dettagli in oro firmati Magrit, ossia la clutch metallizzata e le décolleté coordinate, modificate con un rialzo per favorire l’equilibrio e limitare i dolori al piede di cui soffre la Reina.

Fonte: Getty Images

Per quanto riguarda i gioielli, sempre molto sobri come è nel suo stile, la moglie di Felipe ha optato per dei piccoli orecchini a cerchio in oro, del brand CXC, anche questi già indossati un anno fa.

Letizia di Spagna, non mancano le critiche

Il look della Reina Letizia piace moltissimo, sia ai presenti all’evento sia ai tanti fan di Sua Maestà. Ma se proprio vogliamo trovargli un difetto, questo riguarda la troppa semplicità dell’outfit. In molti lo avrebbero voluto arricchito con una spilla o una collana. Qualcuno scrive: “Manca una spilla, una collana, orecchini importanti per rendere al meglio un outfit molto curato…gli accessori dorati vanno bene”. “Ho sempre amato questo modello. Qualche spilla o collana andrebbe benissimo”.

Fonte: Getty Images

Ma c’è un altro dettaglio che viene criticato, i capelli, che sono considerati troppo rovinati, tanto che alla Regina viene suggerito di dare loro una spuntatina.