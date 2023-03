Letizia di Spagna, abito con spacco frontale e dettagli nude

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro partecipando alla cerimonia di apertura del IX Congresso Internazionale di Lingua Spagnola dove ha sfoggiato un abito color glicine con spacco frontale e delle sensualissime slingback effetto nude che porta con disinvoltura malgrado i sanpietrini.

Letizia di Spagna, l’abito glicine da 190 euro è sold out

Dopo il tailleur pantaloni fucsia, Letizia di Spagna stupisce aggiungendo al suo guardaroba un nuovo abito del brand sivigliano Cho Atelier, situato nella località di Bollullos de la Mitación, e che vanta nelle sue collezioni capi creati e realizzati interamente in Spagna. Evidentemente la scelta della Reina non è casuale ma vuole essere un’esaltazione della creatività e della moda del suo Paese, soprattutto in occasione di un evento che ne promuove la lingua.

L’abito scelto da Letizia è color glicine, una tinta pastello, molto primaverile, che è un’eccezione del suo stile, dato che la moglie di Felipe preferisce tonalità più decise. In ogni caso, si tratta di un vestito midi bon ton con maniche lunghe a sbuffo, ornato da un intreccio a cuore sul décolleté e reso sensuale da uno spacco frontale che rivela le gambe toniche e abbronzate di Sua Maestà. Il modello si chiama Iliana e costa 190 euro, ma ha avuto talmente tanto successo che è andato sold out in men che non si dica, quindi al momento non è acquistabile. D’altro canto, come lo presenta il brand è “un vestito pensato per farti brillare”: evidentemente lo slogan è stato efficace.

Letizia di Spagna, scarpe nude e maxi orecchini

La Reina slancia la figura abbinato l’abito a un paio di slingback, di Carolina Herrera, a punta, di vernice, colore nude con tacchi sottilissimi che porta senza difficoltà nonostante i suoi problemi al piede e i sanpietrini che non perdonano quando gli stiletti s’incastrano tra le fughe. Ma Donna Letizia sa come muoversi in queste circostanze evitando situazioni imbarazzanti.

Per quanto riguarda la borsa, la Regina sceglie una bag con tracolla, creata da Olivia Marec, dello stesso colore dell’abito e costa 125 euro. La Reina le ha aggiunto un lungo manico con nodi da 35 euro. Mentre degni di nota sono gli orecchini pendenti con pietre colorate e frange d’argento, firmati Alexandra Plata, che Donna Letizia aveva già indossato nel giugno 2020 per poi ripresentarli lo scorso gennaio. Ovviamente era presente il suo nuovo talismano, l’anello ispirato a Dante che ha sostituito quello di Karen Hallam, regalo delle figlie.

Il nuovo look di Letizia di Spagna è stato molto apprezzato. I commenti sia degli esperti di stile sia dei fan della Reina sono tutti positivi. C’è chi scrive su Instagram: “Mi piace molto quello che ha scelto per oggi, il vestito è carino e gli orecchini grandi danno un tocco “rivoluzionario” sia al look che a quelli che indossa sempre, sono punti a favore, perché è carina e senza mancare essere elegante.”