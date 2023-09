Letizia di Spagna, il suo segreto (low cost) per sembrare più magra

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Ogni volta che Letizia di Spagna mette il piede fuori da Palazzo dà una lezione di stile. È il caso del look sfoggiato a Langreo, nelle Asturie, dove ha presenziato all’apertura dell’anno accademico 2023-2024 del corso di Formazione Professionale. La Reina ci insegna come sembrare più magre e slanciate con un semplice trucco che è anche low cost. Basta una semplice cintura abbinata al capo giusto e dell’altezza giusta che puoi trovare online anche a meno di 10 euro.

Letizia di Spagna ricicla la giacca in tweed di Massimo Dutti

Dopo la pausa estiva abbiamo visto Letizia di Spagna sedurre con un abito in pizzo bianco, poi indossare una maglia a righe in stile bretone ultra chic e ora portare una giacca in tweed formale ma che lei sa rinnovare con i giusti accessori.

La Reina Letizia infatti ha recuperato dal suo guardaroba la giacca in tweed bianca e grigia con bottoni dorati, firmata Massimo Dutti, uno dei brand spagnoli da lei preferito. Il capospalla, appartenendo a una collezione passata, non è più in vendita, ma il suo prezzo originario era di 149 eur0.

Fonte: IPA

Il taglio è molto classico e riecheggia lo stile Chanel: è a girocollo, lunga fino alle cosce, coi bordi sfrangiati delle maniche e con tasche laterali. Letizia l’ha indossata per la prima volta solo qualche mese fa, il 14 marzo per l’annuncio del vincitore del Premio Fondazione Principessa di Girona 2023.

Letizia di Spagna, il trucco della cintura

Ma ha deciso di riproporla rendendola più originale e giovanile, abbinando a un paio di pantaloni neri e aggiungendo – questo il particolare che fa la differenza – una cintura alta con fibbia, in pelle nera, firmata Hugo Boss, il suo stilista di riferimento. Infine, completano il look delle slingback dal tacco midi, sempre di Massimo Dutti.

Fonte: Getty Images

Un perfetto look da working girl reso eccezionale dall’utilizzo strategico della cintura che applicata su una giacca lunga e svasata esalta la vita e slancia la figura della Reina facendola apparire ancora più magra. Un dettaglio di stile, facile da copiare, che con poco sforzo rivoluziona l’outfit e l’immagine. Inoltre è low cost, perché si possono scegliere delle alternative meno care della griffe scelta da Sua Maestà.

Letizia di Spagna, gli orecchini da 6.800 euro

Se il trucco di stile può essere low cost, gli orecchini di Letizia non lo sono affatto. La Reina non esagera mai coi gioielli, salvo quando l’evento richiede di indossare diademi ed altre preziosità. Anche lei però ha nel portagioie qualche pezzo da 90, come i suoi orecchini a forma di stella della collezione Comète di Chanel, un capolavoro in oro bianco e diamanti, che valgono 6.800 euro. D’altro canto, li ha ricevuti in dono quando è nata la sua primogenita Leonor, nel 2005.