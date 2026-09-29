Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Il bacio tra Emmanuel Macron e Letizia di Spagna

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno accolto Emmanuel e Brigitte Macron in visita di Stato a Madrid per due giorni. La Reina ha salutato con grande affetto il Presidente francese, scambiandosi un bacio confidenziale sulle guance. Ma il suo look riciclato ha deluso.

Letizia di Spagna, il bacio confidenziale con Macron

Letizia e Felipe di Spagna hanno dato il benvenuto a Emmanuel e Brigitte Macron in pompa magna.

La Plaza de la Armería del Palazzo Reale è stata addobbata a festa. La cerimonia di accoglienza è stata organizzata con tutti gli onori del caso: onori militari, inni nazionali, una salva di 21 colpi di cannone, una rassegna del battaglione della Guardia d’Onore della Guardia Reale e una successiva parata della Compagnia della Guardia d’Onore. A tutto ciò è seguito un ricevimento di Stato.

Letizia e Felipe hanno accolto calorosamente la coppia presidenziale, arrivata con 45 minuti di ritardo. I Sovrani però non hanno fatto trapelare alcun tipo di insofferenza, semmai ce ne è stata. Anche se il vento ha tormentato la Reina per tutto il tempo, spettinandola, tanto che più volte è stata costretta a sistemarsi i capelli con la mano, persino durante le foto ufficiali.

Ma appena i Macron sono arrivati, Le Loro Maestà hanno dimostrato un grande senso di ospitalità. Le coppie si sono salutate scambiandosi affettuosi baci sulle guance e Donna Letizia e Macron hanno dimostrato di avere grande confidenza, tanto che la Reina lo ha tenuto per un polso, non riuscendo probabilmente a prendergli la mano.

Letizia di Spagna, l’abito riciclato di Pertegaz

Per quanto l’accoglienza sia stata quella delle grandi occasioni, il look di Letizia ha stentato. Indubbiamente, la sua scelta è stata dettata più dal valore simbolico che dall’estetica dell’abito.

La Reina ha infatti recuperato dal suo guardaroba un vestito di Pertegaz. Non si tratta di un modello qualunque, ma della prima creazione dello stilista spagnolo che ha indossato dopo il suo abito da sposa, da lui realizzato, nel 2004.

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L’abito è grigio perla, un colore che in verità non dona molto a Letizia, con collo alto chiuso da un fiocco e maniche lunghe, caratterizzato da grandi applicazioni floreali nei toni del rosa e del corallo, accompagnate da motivi più piccoli in bianco e nero.

Letizia lo ha indossato la prima volta nel 2019, poi nel 2022 e infine lo scorso novembre durante l’incontro con il Sultano dell’Oman. Per la cerimonia di benvenuto in onore dei Macron lo ha abbinato a un paio di décolleté nere, dal tacco midi, di Massimo Dutti. Come sempre, ha sfoggiato gioielli minimal tra cui un paio di orecchini a lobo con diamanti.

Letizia di Spagna, il confronto con Brigitte Macron

L’outfit della Regina dunque non brilla per originalità. Indubbiamente, è molto elegante e appropriato per un ricevimento di Stato, ma avrebbe potuto fare meglio. Soprattutto considerando lo stile impeccabile di Brigitte Macron.

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La First Lady francese è arrivata a Madrid con un completo rosa confetto, très chic: soprabito midi con semi cintura beige e tubino ton sur ton e décolleté dal tacco altissimo, effetto nude.