Letizia di Spagna, anche con gli orecchini tempestati di diamanti non azzecca il look

Letizia di Spagna riprende la settimana di lavoro presentandosi ad Alicante per il meeting sulle malattie rare. La Reina opta per un abito in principe di Galles bianco e nero che abbina a degli stivali scamosciati made in Spain, ma non convince. Il look è opaco e smorto e a niente servono i preziosissimi orecchini in oro bianco e 17 diamanti che appartengono al suo portagioie dal 2005.

Dopo aver festeggiato i 55 anni di suo marito Felipe che è nato infatti il 30 gennaio 1968, Letizia di Spagna torna al lavoro puntuale come ogni martedì. L’avevamo lasciata a Palazzo dove al ricevimento per i diplomatici aveva indossato una maxi gonna rosa, creata appositamente per lei dal sarto di Corte, abbinata alla camicia bianca con fiocco di Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, abito in principe di Galles e stivali: una delusione

Adesso la Regina cambia decisamente stile e privilegia un pratico abito in principe di Galles con quadri ampli, neri su sfondo bianco. Si tratta di un vestito di Pedro Herrero con maniche lunghe, scollo rotondo, cinturina sottile in stoffa e gonna ambia. Donna Letizia lo ha indossato per la prima volta esattamente un anno fa, era il 31 gennaio 2022 e si trovava a Vienna. E ora è acquistabile in saldo per 114 euro.

Letizia lo abbina a un paio di stivali in camoscio nero, alti sopra il ginocchio, con tacco largo. Il brand è sconosciuto, ma i più attenti si sono accorti che riportano la dicitura “made in Spain”, un dettaglio che però non è stato sufficientemente rivelatore del marchio. Infine, per proteggersi dal freddo, indossa un cappotto nero, con cintura, a maxi volume ovale, firmato Carolina Herrera. La forma oversize del capospalla però non la valorizza e le maniche troppo lunghe la fanno sembrare infagottata dentro un capo dalla misura sbagliata. Non solo dalla tasca le spunta un cordino bianco, forse delle cuffie del cellulare che prontamente la sua segretaria cerca di sistemare, salvandola dal momento imbarazzante.

Anche il look nell’insieme non convince. L’abito è spento e le donava molto di più quando lo ha coordinato a delle décolleté classiche lo scorso anno, perché slanciavano meglio la figura. Mentre gli stivali spezzano la silhouette. Insomma, l’outfit seppure non è da bocciare, non è nemmeno da promuovere. In una parola, è smorto.

Letizia di Spagna, gli orecchini tempestati di diamanti di 20 anni fa

A niente vale il pezzo forte della mise, gli orecchini. Difficilmente Letizia porta gioielli importanti durante gli appuntamenti di lavoro, ma questa volta ha voluto fare un’eccezione indossando dei pendenti in oro bianco tempestati da 17 diamanti che ricevette in dono nel 2005, quasi 20 anni fa, dall’Associazione Provinciale di Gioiellieri, Argentieri e Orologiai di Córdoba San Eloy. La particolarità di questo gioiello sta nella speciale lavorazione eseguita secondo la tecnica della filigrana di Cordova.

Non mancava il suo nuovo anello del brand italiano, Coreterno, ispirato a Dante, da 975 euro. Dallo scorso gennaio la Reina lo ha indossato al posto di quello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.