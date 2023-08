Kate Middleton e William, tensioni a Palazzo: l’estate “bloccata” che non piace ai Reali

Fonte: Getty Images Kate Middleton in verde, gran finale a Wimbledon ma ha occhi solo per loro

Da quando sono diventati Principe e Principessa del Galles, Kate Middleton e William hanno preso il loro nuovo ruolo con moltissima serietà e impegno. Da quando è scomparsa la Regina, l’8 settembre 2022, infatti, non si sono mai fermati. I futuri Sovrani d’Inghilterra sapevano bene a cosa sarebbero andati incontro dopo la morte di Elisabetta II ma non si sono tirati indietro, dimostrando di essere pronti per quello che li aspetta. Eppure, nonostante le cariche altissime che ricoprono, sono una mamma e un papà attenti alle esigenze dei loro tre figli. Per questo, hanno deciso di trascorrere l’estate in vacanza insieme ai Principini, rimandando tutte le loro incombenze a settembre. Legittimo, certo, ma sconveniente per la Famiglia Reale che sarebbe rimasta infastidita da questa scelta.

Kate Middleton, la Famiglia Reale s’infuria

Troppo tempo libero. Sarebbe questo il timore della Famiglia Reale che, secondo gli insider, prevederebbe un ritorno difficile per Kate Middleton e William. I Principi di Galles potrebbero infatti finire sotto pressione dopo le lunghissime vacanze che stanno trascorrendo insieme a George, Charlotte e Louis, per aver trascurato gli impegni per troppo tempo. I Galles hanno infatti raggiunto Sandringham, per poi spostarsi ad Anmer Hall quindi al Castello di Balmoral, in Scozia, proprio dov’è venuta a mancare la Regina Elisabetta.

I Principi hanno dato così priorità ai loro figli e hanno voluto trascorrere delle vacanze lunghe e serene, prima che tutti tornino a scuola e non vi sia più molto tempo da passare insieme. Per William e Kate, quest’aspetto è importantissimo: prima della morte della Regina avevano infatti deciso di spostarsi ad Adelaide Cottage perché i bambini si avvicinassero alla scuola e avere più spazio per rilassarsi all’aria aperta. Fatto sta che questo slancio da genitori non sarebbe piaciuto agli altri membri della Famiglia Reale, che si aspettavano un comportamento molto diverso da parte loro.

I timori della Monarchia, in bilico con Re Carlo

Nonostante le apparenze, la Monarchia guidata da Re Carlo non naviga in buone acque. La morte della Regina Elisabetta ha inevitabilmente generato un punto di rottura, insanabile da parte del suo figlio maggiore che comunque sta mettendo tutto l’impegno per non deludere le aspettative della Famiglia e del Popolo, che l’aspettava da tempo sul Trono. La separazione da Harry non ha migliorato la situazione e, nonostante Carlo III stia pensando a una pace che metta fine a tutte le divergenze, la ripercussioni della Megxit non accennano a placarsi.

Secondo quanto riporta il Daily Express, Kate e William potrebbero subire ulteriori pressioni per aumentare gli impegni Reali. Attualmente, infatti, si trovano al nono posto della classifica, con 90 e 126 impegni portati a termine. Svetta ancora la Principessa Anna, la più stacanovista della Famiglia, che porta a casa il maggior numero di presenze per l’anno 2022. La dedizione di William e Kate rimane comunque innegabile e si è manifestata fin da quando la salute della Regina ha iniziato a essere precaria. Dopo la sua scomparsa, poi, hanno assunto il ruolo di Principe e Principessa del Galles praticamente da subito, guardando con coraggio al loro futuro.