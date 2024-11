Fonte: IPA Kate Middleton e Meghan Markle

Da quando il Principe Harry e Meghan Markle hanno rinunciato ai loro ruoli di Royal worker nel 2020, non sono mancate accuse e insinuazioni contro la Famiglia Reale britannica. Attraverso la serie Netflix Harry & Meghan, interviste televisive e il libro autobiografico Spare, Harry e Meghan hanno condiviso le loro esperienze e percezioni su presunti conflitti, incomprensioni e pressioni subite nel contesto Reale. Tra queste dichiarazioni, una delle accuse della Duchessa del Sussex ha riguardato il modo in cui ha scelto i suoi look durante gli impegni ufficiali, sottolineando come evitasse i colori vivaci per non entrare in competizione con i membri senior della Royal Family.

Le accuse di Meghan Markle

Nella docuserie, andata in onda l’8 dicembre 2022, Meghan Markle ha spiegato che per evitare tensioni e “rispettare” il protocollo, sceglieva volutamente colori neutri come cammello, beige e bianco durante i suoi impegni ufficiali. La Duchessa del Sussex ha affermato di aver seguito questa linea cromatica per non oscurare altri Reali o competere per l’attenzione del pubblico, alludendo al fatto che i membri più anziani della Famiglia avessero una certa priorità nell’essere notati.

Alcuni osservatori Reali hanno notato un messaggio implicito da parte della Principessa Kate e di altri membri della Famiglia Reale durante il concerto di Natale del 2022 organizzato dalla stessa Kate Middleton all’Abbazia di Westminster. Kate, Zara Tindall e persino la Principessina Charlotte indossavano tutte sfumature di bordeaux, un colore che non passava inosservato, contraddicendo indirettamente l’idea che la Famiglia Reale fosse intransigente sui colori.

La replica di Kate Middleton

In occasione di questo concerto, un evento ufficiale che celebrava i valori di altruismo e solidarietà della comunità, la Principessa Kate indossava un cappotto bordeaux scuro, un capo elegante disegnato dalla stilista Eponine London. Altri membri della Famiglia Reale, tra cui Zara Tindall e persino sua figlia Charlotte, hanno scelto di indossare capi in tonalità simili, formando una sorta di squadra cromatica che dava un’impressione di unità familiare e sostegno reciproco. Anche Pippa Middleton, la sorella di Kate, ha partecipato all’evento con un cappotto bordeaux, un dettaglio che non è passato inosservato.

Il look coordinato dei Reali ha suscitato molto interesse tra gli osservatori, che vi hanno letto un sottile messaggio di smentita alle affermazioni di Meghan. La stessa Kate, che ha sempre mostrato una naturale inclinazione per la moda come mezzo di comunicazione, sembrava voler dimostrare che i membri della Famiglia Reale possono indossare colori simili senza creare attriti o competizione. È stato infatti sottolineato che anche gli uomini, come il Principe William e Mike Tindall, si sono coordinati con cravatte bordeaux, contribuendo alla coerenza estetica dell’intero gruppo.

Oltre a rappresentare un’immagine di compattezza, la scelta del bordeaux aveva un significato simbolico: il concerto di Natale era infatti dedicato alla memoria della Regina Elisabetta II e ai valori che rappresentava, come dovere, compassione e fede. Questa tonalità, spesso associata a calore e dignità, è stata vista come un omaggio alla defunta Regina, sottolineando l’unità della Famiglia nei valori condivisi.

Per molti commentatori, questo concerto di Natale ha fornito un chiaro contrasto con la visione di Meghan sui rapporti familiari e sul protocollo Reale. Secondo la stilista Lindsay Edwards, la scelta di Meghan di optare per colori vivaci durante la sua ultima settimana come Reale attivo può essere interpretata come un simbolo della sua indipendenza e volontà di distinguersi. L’evento organizzato da Kate ha dimostrato come, al contrario, i membri della famiglia Reale possano mostrarsi coesi anche attraverso il modo di vestirsi, in una sorta di sinergia cromatica che rafforza l’immagine di unità.