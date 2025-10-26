Kate Middleton si è presa una pausa: il vero motivo dell’assenza in pubblico

Kate Middleton e il Principe William si sono presi una piccola pausa e non c'entra lo scandalo di Andrea: il tempo in famiglia

IPA Kate Middleton

Kate Middleton (e in realtà anche il Principe William) si è presa una piccola pausa. Qualcuno potrebbe pensare allo scandalo del Principe Andrea: in realtà, il Principe e la Principessa del Galles non si stanno “nascondendo” dall’opinione pubblica. Tutt’altro. La stampa inglese non parla d’altro che di Andrea (e di Sarah Ferguson), e dunque la Famiglia Reale è nell’occhio del ciclone. Ma Kate e William stanno semplicemente facendo quello che amano fare: i genitori.

Perché Kate Middleton e il Principe William sono stati assenti

Durante la settimana appena trascorsa, né Kate Middleton e né il Principe William sono apparsi in pubblico, e lo zio Andrea non c’entra nulla con questa decisione. Ormai il fuoco dello scandalo è divampato: venerdì scorso, ha annunciato di aver abbandonato l’uso dei titoli Reali. Le accuse contro di lui, così come le critiche, non si sono mai placate; anzi, nel tempo, sono peggiorate e hanno anche toccato l’ex moglie, Sarah Ferguson.

Dal momento in cui il Principe Andrea ha rilasciato la sua dichiarazione, Kate e William sono scomparsi dai radar. Non hanno preso parte ad alcun impegno in pubblico, ma secondo l’Express la decisione non è correlata a quanto accaduto con Andrea. L’assenza di questa settimana è in realtà legata alla famiglia: il giorno della fine delle lezioni del Principe George, della Principessa Charlotte e del Principe Louis è stato proprio il 17 ottobre, lo stesso giorno in cui Andrea ha rinunciato ai titoli.

Quando i piccoli di casa Galles non vanno a scuola, Kate e William preferiscono passare il tempo con loro: non è la prima volta che si ritagliano delle “pause” per dedicare maggiore tempo alla famiglia, spesso a contatto con la natura con gite. E in alcuni casi vanno persino ad Anmer Hall nel Norfolk. Poi sono estremamente impegnati con il trasloco lampo: non vedono proprio l’ora di lasciarsi questo periodo alle spalle.

Il trasloco imminente

La settimana si profila molto movimentata per il Principe e la Principessa del Galles: la data del trasferimento non è stata ancora ufficializzata, ma sarebbe proprio dietro l’angolo. Anzi, sembra proprio che potrebbero essere già al Forest Lodge entro il 5 novembre. Tra scatoloni e tempo in famiglia, il Forest Lodge diventerà la loro “casa per sempre“: secondo i Royal Watcher, è molto probabile che non si trasferiranno di nuovo quando William diventerà Re d’Inghilterra.

Ad Adelaide Cottage, il Principe e la Principessa hanno dovuto affrontare alcune delle pagine più difficili nella storia della Monarchia moderna. L’addio alla Regina Elisabetta, il cancro di Kate, la chemioterapia preventiva, la lotta di Re Carlo contro il cancro e, non ultimi, gli attacchi di Harry e Meghan dalla California. Molto li ha messi a dura prova, e hanno dovuto imparare a superare le difficoltà insieme, non solo come membri della Famiglia Reale, ma soprattutto come coppia, come marito e moglie. Ne sono usciti incredibilmente rafforzati: non sono mai stati così affiatati come negli ultimi anni, perché sanno di poter contare l’uno sull’altro. E ora li attende la loro “casa per sempre”.