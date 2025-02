Kate Middleton, la cognata Meghan Markle le ruba la strategia social

Fonte: IPA Kate Middleton e Meghan Markle

L’imitazione è la più alta forma di ammirazione. Tuttavia, l’imitazione di Meghan Markle nei confronti della cognata Kate Middleton è stata aspramente criticata sui social. A finire nel mirino, uno dei post Instagram che la moglie di Harry ha pubblicato per promuovere il suo nuovo brand. Kate Middleton non ha risposto, tenendosi al di fuori di ogni polemica, ma i suoi follower hanno portato avanti la battaglia social per lei.

Kate Middleton copiata dalla cognata?

Dopo la lunga assenza dovuta alla malattia, la Principessa Kate Middleton è tornata attiva sui social, condividendo con i follower teneri momenti dalla propria quotidianità. L’ultimo post condiviso da Kate non è un classico ritratto fotografico, ma un piccolo capolavoro amatoriale. Si tratta di quattro disegni, nello specifico quattro ritratti, realizzati dai piccoli George, Charlotte e Louise assieme al papà William. Ognuno ha scelto di ritrarre un altro dei componenti della famiglia. William ha delineato il profilo del primogenito George, mentre i piccoli di casa hanno omaggiato la mamma con un disegno a lei dedicato.

“Disegnare ritratti con i bambini – si legge sul profilo dei Principi di Wales – può portare a un momento di connessione mentre si spende del tempo a guardarsi e concentrarsi l’uno sull’altro, e allo stesso tempo a essere creativi e, la cosa più importante, ad divertirsi un sacco assieme”. Un consiglio che la principessa offre a tutti i genitori all’ascolto, perché le tecniche giuste per tenere a bada i propri piccoli tesori non devono essere nascoste. Mentre, timida e riservata come sempre, il disegno di Kate resta sì celato agli occhi degli affezionati follower.

A catturare i complimenti degli utenti del web è stato soprattutto il lavoro del principino George, che ha mostrato un vero talento in erba immortalando l’elegante mamma graziosamente seduta su una grande poltrona.

La strategia social di Meghan Markle

Poco tempo dopo, anche Meghan Markle ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram. Si tratta di una moodboard, una cosiddetta “tavola di stile” che riunisce immagini, frasi e tessuti fonte di ispirazione. Le moodboard sono spesso utilizzate nell’ideazione di brand e collezioni, e quella di Meghan rappresenta l’idea embrionale del suo nuovo marchio As Ever – il cui nome le ha già causato ben più di un problema.

Fotografie, bigliettini d’amore, biglietti di concerti ed eventi, foto di cibo, fiocchetti: è tutto quello che si trova, sapientemente posizionato, sul piano di legno fotografato dalla nuora di Re Carlo. E tra tutti i numerosi elementi, ad attirare l’attenzione dei severissimi utenti del web è stata la presenza di un piccolo disegno che, stando a leggere la grande firma riportata sul foglio, sarebbe stato disegnato dal piccolo Archie.

“Ha dovuto aggiungerci anche il disegno del bambino. Eccola copiare di nuovo Kate Middleton” scrive uno dei commentatori. “Non fatevi fregare, la vera ragione per cui ha postato il ‘capolavoro di Archie’ è perché Catherine ha pubblicato i disegni dei suoi figli qualche giorno prima” è il ficcante commento di un altro utente. Stavolta, però, ci tocca prendere le difese di Meghan, perché di certo, mostrare i disegni dei propri piccoli, non è il più originale dei gesti e lo fanno praticamente tutte le mamme in tutto il mondo tutti i giorni.