Kate Middleton, la confessione inaspettata dopo il dramma. “Mi ha commosso”

Kate Middleton ha toccato il cuore di Lady Gabriella che, nella prima intervista che ha rilasciato dopo la tragica morte del marito avvenuta un anno fa, ha avuto parole di elogio per la Principessa del Galles. “Mi ha commosso”.

Kate Middleton, la vera erede di Diana

Kate Middleton si sta rivelando la degna erede di Diana e non solo perché ne porta il titolo e ricopre il suo stesso ruolo. La moglie di William è riuscita a conquistare le persone che lavorano con lei, ma anche i sudditi, coi suoi modi gentili, la sua disponibilità all’ascolto, la capacità di capire i bisogni degli altri.

Dunque, per quanto Meghan Markle si sforzi coi suoi sorrisi artefatti di imitare la compianta suocera, è lontana anni luce da lei. Al contrario di Kate che non si è limitata a copiare Diana o a indossare i suoi gioielli, ma ha correttamente interpretato la sua lezione e lo ha fatto in modo originale, trovando la sua strada. E le parole del tutto inaspettate di Lady Gabriella per Kate ne sono una prova.

Kate Middleton, la confessione di Lady Gabriella

Lady Gabriella ha perso il marito Thomas Kingston in circostanze tragiche. Infatti, si è suicidato nel febbraio 2024 dopo, presumibilmente, aver smesso di prendere gli antidepressivi. La figlia del Principe di Kent si è chiusa nel più stretto riserbo fino ad ora.

Dopo oltre un anno dalla morte del marito, ha rilasciato un’intervista nelle quale appunto ha parlato di Kate. La Principessa del Galles l’ha coinvolta nell’organizzazione del concerto di Natale che si è tenuto lo scorso dicembre nell’Abbazia di Westminster.

Lady Gabriella ha dichiarato: “È stato un vero onore essere coinvolta, e la Principessa è stata molto premurosa e generosa nel coinvolgermi. Sono stata molto commossa“. E ha proseguito: “È stato un piacere lavorare con lei, è sempre gentile, molto creativa e ha una visione e una passione straordinarie per le numerose associazioni benefiche e cause che sostiene”.

Poi ha raccontato di come sia stata piacevolmente sorpresa da Kate che è riuscita a farle un piccolo omaggio, come di fatto a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, senza che ne sapesse nulla. “C’erano sorprese per tutti, anche per le persone coinvolte. È stata un’idea davvero speciale da parte sua quella di includere dei ballerini di danza classica al concerto: non sapevo che ci sarebbero stati anche dei bambini oltre ai ballerini adulti, tutti vestiti in modo elegante e luminoso mentre danzavano nell’abbazia”.

“È stato un meraviglioso incontro di persone creative, ed è stato estremamente toccante. Mi è piaciuto tantissimo e mi ha commosso molto essere stata invitata”, ha aggiunto Gabriella a proposito della collaborazione con Kate. “È stata molto gentile da parte sua.”

Chi è Lady Gabriella

Lady Gabriela è cugina di secondo grado di Re Carlo e cugina di William ed è 57esima in linea di successione al trono. Lavora come giornalista freelance. In passato ha insegnato e ha fatto della sua passione per la musica una professione, cantando e scrivendo canzoni.