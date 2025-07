Kate Middleton, la verità e l’imbarazzo dietro la dichiarazione d’amore

Getty Images Kate Middleton, i look iconici da quando è madrina di Wimbledon

Kate Middleton è stata oggetto di una dichiarazione d’amore pubblica durante la premiazione di Jannik Sinner a Wimbledon. La persona che l’ha fatta, ha finalmente rotto il silenzio, confessando tutto il suo imbarazzo. Ma la reazione della Principessa del Galles è stata davvero tenera.

Kate Middleton, il protocollo per rivolgersi a lei

Kate Middleton non è una persona qualunque, è la Principessa del Galles, moglie e madre di futuri Re e a sua volta destinata a diventare Regina consorte. Come tale, non ci si può rivolgere a lei come si vuole. Esistono delle regole, stabilite dal protocollo di Corte, per poterla approcciare, ammesso che si abbia il permesso.

Anche Jannik Sinner, prima di ricevere il trofeo dalle mani di Kate, ha chiesto come doveva comportarsi con lei. Parlando con Lady Middleton, bisogna rivolgersi chiamandola “Vostra Altezza Reale”, successivamente basta un semplice “Principessa” o “Signora”. L’inchino non è obbligatorio ma è caldamente consigliato.

Questi codici di comportamento stanno andando un po’ in disuso. Basti pensare a quando William e Kate vanno a salutare le persone durante le loro uscite pubbliche: stringono mani, prendono in braccio i bambini piccoli, si prestano ai selfi. Questi atteggiamenti confidenziali fanno cadere molte barriere. Basti pensare che prima di Diana, ogni contatto fisico coi membri della Famiglia Reale era vietato.

Adesso, restano solo gli abbracci un tabù. Anche se abbiamo visto come Kate lo ha infranto, proprio a Wimbledon, abbracciando una tennista nel 2023. E poi recentemente i Principi del Galles si sono addirittura presi per mano durante la cerimonia di benvenuto dei Macron a Londra.

Oltre al contatto fisico, un altro divieto è quello di attrarre l’attenzione della Principessa chiamandola ad alta voce o urlandole frasi di vario genere. Eppure ultimamente è accaduto anche questo.

Kate Middleton, cresce la confidenza verso di lei

Non si tratta di mancanza di educazione o rispetto, ma di grande amore nei confronti di Kate. Soprattutto dopo la malattia, la moglie di William ha fatto breccia nei cuori dei britannici e non solo. La Principessa del Galles è idolatrata dal popolo, proprio come lo era Diana.

Perciò, qualcuno si è spinto oltre il lecito e le ha urlato pubblicamente il suo affetto. È successo a fine maggio quando a Glasgow qualcuno le ha gridato: “Sei bellissima” e poi, per non fare torto a William, ha fatto lo stesso complimento anche a lui. La coppia ha trovato molto divertente questo siparietto e si è messa a ridere. Anzi Will ha risposto: “Non occorre”.

Ma soprattutto durante la premiazione di Wimbledon è accaduto qualcosa di totalmente inedito. Kate scende sul prato per premiare Sinner, vincitore del torneo, e Alcaraz, arrivato secondo. Cala il silenzio per pochi secondi e uno spettatore grida: “Kate ti amo”. Attimi di imbarazzo. La Principessa non dice nulla ma sembra lusingata e sorride, visibilmente commosso dell’affetto che le è stato dimostrato.

Kate Middleton, la verità dietro la dichiarazione d’amore

A meno di una settimana dal fatto, colui che ha manifestato il suo amore alla Principessa del Galles ha rotto il silenzio e ha spiegato il motivo che l’ha spinto a comportarsi così.

L’uomo si chiama Padre Jim Sichko, un prete cattolico di Lexington, Kentucky che ha raccontato: “È uscita [la Principessa ndr] e poi c’è stato un attimo di silenzio, e io ho urlato: ‘Ti amo, Kate!’. Non sapevo se qualcuno avesse sentito. Non mi ero nemmeno reso conto che avesse reagito in alcun modo.

Poi mi sono preoccupato, perché non ho sentito nulla in seguito, e ho pensato: ‘Oh mio Dio, qualcuno ha sentito? È caduto nel vuoto?‘. E poi ho pubblicato sui social media e ho detto a chi mi segue: ‘Voglio solo che sappiate che se stavate guardando… l’ho fatto io e mi scuso se non è sembrato appropriato, ma ero semplicemente preso dal momento‘”.

La frase di Padre Sichko è diventata subito virale e molti hanno colto l’emozione sul viso di Kate. Come ha ricordato Sichko, al momento lui non si è accorto della reazione della Principessa, ha scoperto tutto dopo sui social. “È stato molto toccante per me perché, ancora una volta, è successo tutto così in fretta. Non ho visto la sua reazione perché ero semplicemente impazzito e il tempo non si è fermato, ha continuato a scorrere”.