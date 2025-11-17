Kate Middleton e il Principe William hanno festeggiato l’anniversario di fidanzamento in un modo davvero speciale

IPA Kate Middleton e il Principe William

Il 16 novembre 2010 il mondo intero conosceva colei che sarebbe ben presto diventata una delle teste coronate più note e amate di sempre. Quel giorno il Principe William annunciava il proprio fidanzamento con l’allora sconosciuta Catherine Middleton, detta Kate. Il 16 novembre 2025, Kate e William celebrano 15 anni dal giorno in cui si promisero amore eterno. Quest’anno, però, i festeggiamenti per loro hanno avuto tutt’altro sapore.

L’anniversario di fidanzamento di Kate Middleton

Il 2024 è stato per Kate Middleton e il Principe William un anno intenso e difficile. C’è stata la malattia di Kate e poi quella di Re Carlo. È stato un tempo, ha affermato la stessa Principessa, che “ha ricordato soprattutto a me e a William di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Come amare ed essere amati, semplicemente”.

La paura della malattia ha consolidato il loro rapporto e quello con i figli, cui Kate ha scelto di dedicare tutto il proprio tempo. Da quando Kate è tornata a mostrarsi in pubblico, gli esperti hanno notato un nuovo atteggiamento da parte di William, che si mostra sempre più affettuoso in pubblico nei confronti della moglie. “Sono felici che la gente li veda così affettuosi” è l’analisi della biografa reale Ingrid Seward.

Seward ha affermato alla testata People che “ora stanno attraversando una fase diversa della loro vita. William è molto protettivo e molto orgoglioso di lei per aver superato tutto questo e per aver continuato a vivere la sua vita”. Il Principe di Galles “deve sentirsi così fortunato che Kate sia riuscita a superare tutto questo, che vuole raccontare al mondo di questo amore. Dimostra l’intimità di aver condiviso quel viaggio insieme”.

Niente festeggiamenti in grande, dunque, così come le altre ricorrenze per loro importanti, dal compleanno al Natale, Kate e William quest’anno hanno scelto di celebrare l’anniversario del loro amore in riservatezza, assieme alla loro famiglia, all’insegna della serenità ritrovata e di una sempre più forte complicità.

Le tappe della storia d’amore con William

Era il 2001 quando la semplice studentessa borghese Kate Middleton incontrò per la prima volta il maggiore dei Principi di casa Windsor. L’incontro avvenne all’Università di St. Andrews, in Scozia, di cui erano entrambi studenti. Lei, ricordò in seguito, diventò “rossa” e si sentì “molto timida”. Dopo qualche tempo da compagni di studio, i due iniziano a capire che la loro unione era destinata a diventare qualcosa di più di una semplice amicizia.

Nel 2006, Kate fa la sua prima uscita pubblica assieme alla famiglia Reale. Poco dopo, però, la relazione tra i giovani si interrompe bruscamente. La separazione dura ben poco e i due tornano assieme per non lasciarsi più. Nell’ottobre 2010, durante una vacanza in Kenya, William chiede a Kate di sposarlo con lo stesso anello che il padre Carlo donò alla madre Diana. A novembre, l’annuncio ufficiale e, nell’aprile dell’anno dopo, il matrimonio. Il resto è storia…