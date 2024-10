Fonte: IPA Kate Middleton

Come sappiamo, tutti i gesti di Kate Middleton vengono attentamente studiati e giudicati, in un senso o nell’altro. Non è dunque sfuggito all’attenzione generale il fatto che la principessa del Galles non abbia più al dito il celebre anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana, donatole da William. Sono due i motivi, stando ai tabloid.

La maledizione dell’anello

Nel corso degli anni le foto di Kate con indosso l’anello con zaffiro, che un tempo era stato di Lady Diana, hanno fatto il giro del mondo. Un oggetto prezioso dal grande valore economico ma soprattutto affettivo. William, dopo 8 anni di relazione, aveva deciso di donarlo all’allora futura moglie nel 2010.

Gli amanti della Famiglia Reale sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Un gioiello con un enorme zaffiro blu, arricchito da una corona di diamanti. Una creazione dell’ex gioielliere della corona inglese, Garrard (leggenda vuole si fosse ispirato a una spilla di diamanti e zaffiri della Regina Vittoria).

Scelto dall’allora Principe Carlo nel 1981 per donarlo alla futura moglie Diana, è oggi sparito. La spiegazione decisamente meno aderente alla realtà è quella della sfortuna che aleggerebbe sull’anello. Tutti conoscono la drammatica storia di Lady Diana, la principessa triste. Alcuni, tra web e tabloid, sottolineano come possa trattarsi di una scelta scaramantica. Impegnata in un complesso percorso di cura, Kate non avrebbe piacere a indossarlo. Una mera suggestione generale, che però non sembra avere minimamente conferma nella realtà.

Il vero motivo

L’elemento soprannaturale è decisamente da mettere da parte, ma soprattutto risulta irrispettoso. In questa condizione il motivo è molto più concreto e doloroso. In effetti l’anello con zaffiro sarebbe sparito dalla mano della Principessa Kate proprio in relazione alla sua cura per guarire dal cancro. La futura sovrana non sarebbe stata però minimamente toccata ad alcun pensiero scaramantico.

Occorre tener conto dello scotto fisico pagato dalla moglie di William in tutto questo tempo. Si è sottoposta a numerose cure, continuando a fare da madre ai suoi piccoli, che ha tentato di tutelare in ogni modo possibile dalle drammatiche notizie sulla sua condizione.

Al tempo stesso ha anche gestito gli assalti mediatici, spesso molto violenti, da parte di mezzo mondo. Gli esperti reali e differenti nomi particolarmente vicini alla Famiglia Reale l’hanno descritta come sofferente e sfinita. Basti pensare che soltanto di recente ha rimesso in programma un evento ufficiale.

Tutto lascia pensare che abbia anche perso un bel po’ di peso. Non è da escludere, dunque, che la sparizione dell’anello con zaffiro di Diana sia stato riposto, per ora, per una ragione meramente pratica. Sarebbe divenuto un po’ largo sul dito della principessa. Indossarlo ora potrebbe voler dire rischiare di perderlo. Al tempo stesso, vederlo ben largo sulla sua mano scatenerebbe i giornalisti e opinionisti, sempre pronti ad analizzare nel dettaglio le foto e i video pubblicati. Potrebbe inoltre aver ricevuto indicazioni mediche precise: non indossarlo per evitare potenziali infezioni durante la chemioterapia.