Kate Middleton, la pausa dalle vacanze e la rivelazione su William e i figli

IPA Kate Middleton

“Non è mai stato così importante apprezzarsi a vicenda”. Kate Middleton non è mai stata così social come negli ultimi tempi: ha interrotto nuovamente le vacanze estive per condividere un video che è un inno all’estate, alla gioia di ritrovarsi insieme, di passare del tempo con le persone più care e soprattutto di apprezzarle (e apprezzare se stessi). La Principessa del Galles torna a parlare anche di un tema a lei molto caro, ovvero i valori della famiglia e di Madre Natura.

Kate Middleton, il video estivo durante le vacanze in famiglia

Kate Middleton ha messo in pausa le sue vacanze con William e i figli per condividere un video sull’account ufficiale di Kensington Palace. Il suo è ancora una volta un messaggio motivazionale, che nasconde anche delle informazioni su come trascorrerà la sua estate con il Principe e i figli George, Charlotte e Louis. “L’estate è la stagione dell’abbondanza. Proprio come i fiori sbocciano e i frutti maturano, anche noi veniamo ricordati del nostro potenziale di crescita”.

E ha aggiunto: “È il momento di accendere il nostro fuoco interiore ed esplorare la nostra creatività, le nostre passioni e i nostri sogni. Mentre ci crogioliamo nelle ore di sole, amici e famiglie si riuniscono, giocando, connettendosi, essendo presenti. Accettare la gioia che si può trovare anche nei momenti più fugaci e nelle esperienze condivise. Le nostre vite prosperano quando custodiamo con cura i legami dell’amore e dell’amicizia. Quindi aprite i vostri cuori; cantate, ballate, suonate. I giorni sono ancora lunghi, quindi ama e lasciati amare”. Nella sua dichiarazione si percepiscono tante cose, piccole “rivelazioni” che svelano molto della sua estate insieme al marito e ai figli: a contatto con la natura, un contatto riscoperto proprio negli ultimi anni e che fa molto bene alla Principessa del Galles.

Come trascorrerà l’estate con William e i figli

La Famiglia Reale è attualmente in vacanza: la Principessa del Galles sta vivendo queste settimane lontano dai riflettori, immersa nella tranquillità estiva insieme al Principe William e ai tre figli, George, Charlotte e Louis. La riservatezza resta una priorità, ma il messaggio condiviso sui social lascia intuire un’estate a contatto con la natura, tra giochi all’aria aperta e momenti autentici di condivisione.

Non è un caso: in passato, Kate ha raccontato che i suoi ricordi più belli con la famiglia sono quelli “fuori, in campagna, tutti sporchi e spettinati”, segno di un amore genuino per le cose semplici. E, come da tradizione, è probabile che nelle prossime settimane i Galles raggiungano il Castello di Balmoral, nelle Highlands scozzesi, per unirsi al resto della Royal Family nelle consuete riunioni di fine estate (la tenuta è molto amata dai piccoli dei Galles).

Intanto, tra i boschi delle Highlands, non si parla solo di passeggiate e pic-nic: indiscrezioni raccontano di tensioni interne, con un possibile confronto tra Carlo e William sul ritorno del Principe Harry. Per Kate, però, questo resta un tempo prezioso da dedicare alla famiglia e a quella natura che tanto ama, lontano dai riflettori ma vicina alle cose che contano davvero.